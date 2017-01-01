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    Sport.es: «ПСЖ» предложил Неймара «Реалу», «МЮ» и «Ювентусу». Клуб готов отдать бразильца в аренду

    По информации Sport.es, «ПСЖ» ищет варианты трансфера для нападающего Неймара.

    Парижане готовы отпустить 27-летнего игрока в аренду. Клуб уже предложил бразильца «Реалу», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусу». «ПСЖ» настаивает, чтобы форвард перешел в любой клуб, кроме «Барселоны».

    Неймар, в свою очередь, хочет вернуться в «Барселону». Если этого сделать не получится, он будет требовать от других команд как можно большую зарплату.

    • Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
    • Неймар провел за парижан 58 матчей, забил 51 гол и сделал 29 результативных передач.
    • Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8263

      DeStar 1 минуту назад

      юве точно не нужен. там роналду. МЮ... могут попробовать, но потянут ли второго капризу после погба. Реал мог бы арендовать ,но есть азар, плюс зп неймара слишком высокая, там есть бэйл с такой же зп)

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