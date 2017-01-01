Sport.es: «ПСЖ» предложил Неймара «Реалу», «МЮ» и «Ювентусу». Клуб готов отдать бразильца в аренду

По информации Sport.es, «ПСЖ» ищет варианты трансфера для нападающего Неймара.

Парижане готовы отпустить 27-летнего игрока в аренду. Клуб уже предложил бразильца «Реалу», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусу». «ПСЖ» настаивает, чтобы форвард перешел в любой клуб, кроме «Барселоны».

Неймар, в свою очередь, хочет вернуться в «Барселону». Если этого сделать не получится, он будет требовать от других команд как можно большую зарплату.