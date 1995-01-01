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    Головин: «Один из игроков «Монако» почти перешел в РПЛ в это межсезонье»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что один из его партнеров по команде мог оказаться в клубе из РПЛ в это трансферное окно.

    – Партнеры по команде тебя спрашивают про чемпионат России?

    – Спрашивают, а один даже собирался в Россию. Не буду говорить кто, но он почти перешел в РПЛ в это межсезонье. Может, еще перейдет, поэтому не буду говорить кто. Спрашивал про перелеты. Я сказал, что по сравнению с Францией долгие, бывает и по четыре часа лететь...

    Интересуются, но 90 процентов отказывается из-за погоды.

    • 22-летний Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за монегасков во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2481

      AtticusFinch 5 минут назад

      Фалькао к нам не поедет))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: -1683

      Ашет Арбузян 16 минут назад

      это бельгиец тот? Шадли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2102

      Dgad 26 минут назад

      Главное чтобы этот один был не ты Саня) Удачи в Монако в этом сезоне, надеюсь ни как в прошлом провалитесь

      0
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      Рейтинг: +11

      PREDATOR 007 38 минут назад

      Кхи кхи

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