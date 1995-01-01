Головин: «Один из игроков «Монако» почти перешел в РПЛ в это межсезонье»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что один из его партнеров по команде мог оказаться в клубе из РПЛ в это трансферное окно.

– Партнеры по команде тебя спрашивают про чемпионат России?

– Спрашивают, а один даже собирался в Россию. Не буду говорить кто, но он почти перешел в РПЛ в это межсезонье. Может, еще перейдет, поэтому не буду говорить кто. Спрашивал про перелеты. Я сказал, что по сравнению с Францией долгие, бывает и по четыре часа лететь...

Интересуются, но 90 процентов отказывается из-за погоды.