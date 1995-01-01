Головин: «Один из игроков «Монако» почти перешел в РПЛ в это межсезонье»

Фалькао к нам не поедет))))))))))))))))))))
Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что один из его партнеров по команде мог оказаться в клубе из РПЛ в это трансферное окно.
– Партнеры по команде тебя спрашивают про чемпионат России?
– Спрашивают, а один даже собирался в Россию. Не буду говорить кто, но он почти перешел в РПЛ в это межсезонье. Может, еще перейдет, поэтому не буду говорить кто. Спрашивал про перелеты. Я сказал, что по сравнению с Францией долгие, бывает и по четыре часа лететь...
Интересуются, но 90 процентов отказывается из-за погоды.
- 22-летний Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за монегасков во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.