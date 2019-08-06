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    «Дерби Каунти» объявил о подписании Руни. Он перейдет в клуб через полгода и будет играющим тренером

    «Дерби Каунти» анонсировал переход из «Ди Си Юнайтед» нападающего Уэйна Руни.

    33-летний игрок присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт сроком на 18 месяцев с возможностью продления еще на один год.

    Форвард будет исполнять функции играющего тренера.

    • В своей карьере Руни также выступал за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
    • Футболист провел на профессиональном уровне 723 матча и забил 306. В его активе за сборную Англии 53 мяча в 120-ти встречах.
    • Руни – пятикратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира. Всего он выиграл 16 трофеев.

    Источник: Официальный сайт «Дерби Каунти»

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    06.08.2019 16:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      Artemka444 6 августа 2019, 21:36

      Руни красавчик!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 6 августа 2019, 17:41

      Помирать надо на Родине....
      Играй, Руни!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 августа 2019, 17:08

      Пример Лэмпарда вдохновил?

      0
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