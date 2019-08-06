«Дерби Каунти» объявил о подписании Руни. Он перейдет в клуб через полгода и будет играющим тренером

Руни красавчик!!!
«Дерби Каунти» анонсировал переход из «Ди Си Юнайтед» нападающего Уэйна Руни.
33-летний игрок присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт сроком на 18 месяцев с возможностью продления еще на один год.
Форвард будет исполнять функции играющего тренера.
- В своей карьере Руни также выступал за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
- Футболист провел на профессиональном уровне 723 матча и забил 306. В его активе за сборную Англии 53 мяча в 120-ти встречах.
- Руни – пятикратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира. Всего он выиграл 16 трофеев.