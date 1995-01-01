Главные новости утра. Тиль перейдет в «Спартак» за 18 миллионов, Месси до ноября отстранили от выступлений за сборную Аргентины

Месси до ноября отстранили от выступлений за сборную Аргентины
«Спартак» не обязан выкупать Шюррле
Лодыгин стал игроком «Газиантепа»
Calciomercato: «Сампдория» отказалась от аренды Ригони
De Telegraaf: Тиль перейдет в «Спартак» за 18 миллионов
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Месси до ноября отстранили от выступлений за сборную Аргентины
«Спартак» не обязан выкупать Шюррле
Лодыгин стал игроком «Газиантепа»
Calciomercato: «Сампдория» отказалась от аренды Ригони
De Telegraaf: Тиль перейдет в «Спартак» за 18 миллионов