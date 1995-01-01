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    De Telegraaf: Тиль перейдет в «Спартак» за 18 миллионов

    «Спартак» и «АЗ Алкмаар» согласовали трансфер полузащитника Гуса Тиля, сообщает De Telegraaf.

    По информации источника, сумма сделки составит 18 миллионов евро.

    Сегодня 21-летний футболист прилетит в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта.

    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1296

      алдан2014 2 минуты назад

      Враки.Арнольдыч не пойдёт на такое

      0
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      Рейтинг: +3390

      nik55 5 минут назад

      главное что бы он игрой доказал что стоит этих денег

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +426

      Toomans 7 минут назад

      Нехило так стоит этот Тилль.. Понятно, что не Малком, но и играл не в Барселоне. Любопытный переход. Будем посмотреть!

      0
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      Рейтинг: +2394

      paracetamol 18 минут назад

      Меняют шило на мыло и деньги платят бешеные. Спартачи, не становитесь чемпионами, всех выгонят через год нахр!

      0
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      Рейтинг: +273

      Mister_Tomsk 23 минуты назад

      Федун в лотерею что ли выйграл))

      0
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      Рейтинг: +10719

      slavutiq70 > Mister_Tomsk 11 минут назад

      На продаже Зе и Фернандо, 23 ляма получил,,так что он особо и не потратился в это трансферное окно,,,

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