De Telegraaf: Тиль перейдет в «Спартак» за 18 миллионов

Враки.Арнольдыч не пойдёт на такое
«Спартак» и «АЗ Алкмаар» согласовали трансфер полузащитника Гуса Тиля, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, сумма сделки составит 18 миллионов евро.
Сегодня 21-летний футболист прилетит в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
- За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
- В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
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