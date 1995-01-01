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    «Спартак» не обязан выкупать Шюррле

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об условиях сделки по переходу из дортмундской «Боруссии» вингера Андре Шюррле.

    «Это аренда с правом выкупа. Это не обязательный выкуп. Мы должны принять решение до 15 мая. По сумме трансфера мы на сайте публиковали те суммы, которые можем. Все остальное – конфиденциальные договоренности с клубом», – сказал Цорн.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро. Его зарплата составит 3 миллиона в год.

    • В прошлом сезоне Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме», сыграл 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
    • Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 12 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +709

      Genz 1 час назад

      Чтобы попасть в состав Ещё шуррле нужно вытеснить из состава топ футболиста рассказова

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18430

      oyabun 2 часа назад

      Все зависит от самого Шюррле. Как проявит себя в играх за Спартак, таково будет и решение по нему. Вон, Влашич, с первых же игр дал понять, что обязательно такой игрок должен быть в нашем Чемпионате.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4291

      Агасфер 2 часа назад

      Так и Шюррле не обязан пластаться за "Спартак"!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10719

      slavutiq70 > Агасфер 1 час назад

      Немцы обычно хорошо свою работу выполняют,,,,сталкивался с этим сам лично,,,,так что скорее всего Шюррле будет стараться а что из этого выйдет посмотрим

      1
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      Рейтинг: +1454

      anri1703 > slavutiq70 1 час назад

      хеведес кураньи тому пример

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