«Спартак» не обязан выкупать Шюррле

Чтобы попасть в состав Ещё шуррле нужно вытеснить из состава топ футболиста рассказова
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об условиях сделки по переходу из дортмундской «Боруссии» вингера Андре Шюррле.
«Это аренда с правом выкупа. Это не обязательный выкуп. Мы должны принять решение до 15 мая. По сумме трансфера мы на сайте публиковали те суммы, которые можем. Все остальное – конфиденциальные договоренности с клубом», – сказал Цорн.
Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро. Его зарплата составит 3 миллиона в год.
- В прошлом сезоне Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме», сыграл 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
- Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 12 миллионов евро.