«Спартак» не обязан выкупать Шюррле

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об условиях сделки по переходу из дортмундской «Боруссии» вингера Андре Шюррле.

«Это аренда с правом выкупа. Это не обязательный выкуп. Мы должны принять решение до 15 мая. По сумме трансфера мы на сайте публиковали те суммы, которые можем. Все остальное – конфиденциальные договоренности с клубом», – сказал Цорн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро. Его зарплата составит 3 миллиона в год.