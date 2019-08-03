Месси до ноября отстранили от выступлений за сборную Аргентины

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) определилась с наказанием для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

32-летнего футболиста отстранили от выступлений за национальную команду сроком на три месяца.

Месси получил дисквалификацию за публичную критику организации и обвинения в коррупции в ее адрес.

Также нападающего оштрафовали на 50 тысяч долларов. У него есть неделя на подачу апелляции.