Месси до ноября отстранили от выступлений за сборную Аргентины

Месси год минимум обижаться ещё будет на сборную . Не первый год такое )
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) определилась с наказанием для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
32-летнего футболиста отстранили от выступлений за национальную команду сроком на три месяца.
Месси получил дисквалификацию за публичную критику организации и обвинения в коррупции в ее адрес.
Также нападающего оштрафовали на 50 тысяч долларов. У него есть неделя на подачу апелляции.
- Отстранение Месси от выступлений за сборную истекает в ноябре.
- Игрок пропустит только три товарищеских матча – против Чили, Мексики и Германии.