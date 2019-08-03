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    Месси до ноября отстранили от выступлений за сборную Аргентины

    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) определилась с наказанием для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

    32-летнего футболиста отстранили от выступлений за национальную команду сроком на три месяца.

    Месси получил дисквалификацию за публичную критику организации и обвинения в коррупции в ее адрес.

    Также нападающего оштрафовали на 50 тысяч долларов. У него есть неделя на подачу апелляции.

    • Отстранение Месси от выступлений за сборную истекает в ноябре.
    • Игрок пропустит только три товарищеских матча – против Чили, Мексики и Германии.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1097

      Derzkiy1 1 час назад

      Месси год минимум обижаться ещё будет на сборную . Не первый год такое )

      1
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      Рейтинг: +7768

      Cules2013 1 час назад

      Месси не должен был говорить такое бездоказательно, но это не значит, что у них там нет коррупции, это же Южная Америка)))
      Наказание смешное, но так сказать с посылом, ибо чаще всего такие истории заканчиваются лишь штрафом и извинениями.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1407

      ItalianFootball 1 час назад

      О ужас и трепет - 3 товарняка пропустит!

      2
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