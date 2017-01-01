Calciomercato: «Сампдория» отказалась от аренды Ригони

сиди в Зените и зарабатывай на пенсию
«Сампдория» не будет подписывать полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб отказался от аренды 26-летнего аргентинца в виду его высокий требований по зарплате.
- Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В составе петербургской команды игрок провел 42 матча, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
- Прошлым летом хавбек сдавался в аренду «Аталанте».
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 8 миллионов евро.