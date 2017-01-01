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    Calciomercato: «Сампдория» отказалась от аренды Ригони

    «Сампдория» не будет подписывать полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, итальянский клуб отказался от аренды 26-летнего аргентинца в виду его высокий требований по зарплате.

    • Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В составе петербургской команды игрок провел 42 матча, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
    • Прошлым летом хавбек сдавался в аренду «Аталанте».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 8 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3390

      nik55 2 минуты назад

      сиди в Зените и зарабатывай на пенсию

      0
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      Рейтинг: +426

      Toomans 8 минут назад

      Ему нужно как-то определяться. С Малкомом в Зените конкурировать всем будет непросто. Вот и посмотрим, насколько крепкие у аргентинца яйки.

      0
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      Рейтинг: +2394

      paracetamol 17 минут назад

      Ну и дураки. Классный игрок!

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