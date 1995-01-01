Главные новости дня. «Спартак» объявил о переходе Шюррле, «Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома

«Спартак» подтвердил переход Адриано в «Палмейрас», опубликовав прощальное видео об игроке.
«Спартак» выступил за возвращение пива на стадионы.
Marca: «Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома за 40 миллионов плюс 5 бонусами.
ФИФА не включила Неймара в список претендентов на звание лучшего игрока 2019 года.
«РБ»: «Брентфорд» отказался продавать Каньоса «Краснодару» за 7 миллионов.
Бэйл играл в гольф во время матча «Реала». Зидан говорил, что игрок «нехорошо себя чувствовал».
РБК: РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» – «Динамо».
FcInterNews: «Динамо» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Габигола и готово заплатить 15 миллионов.
«Спартак» объявил о переходе Шюррле.