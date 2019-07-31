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    Бэйл играл в гольф во время матча «Реала». Зидан говорил, что игрок «нехорошо себя чувствовал» 

    Вчера «Реал» играл с «Тоттенхэмом» в матче Audi Cup (0:1). Игра проходила в Мюнхене.

    Испанское издание El Confidencial опубликовало фотографию, на которой нападающий Гарет Бэйл играет в гольф в окрестностях Мадрида. Фото сделано около 20:00 по местному времени, игра началась двумя часами ранее. Источник утверждает, что к 20:00 Бэйл был у 14-й лунки. Следовательно, он начал играть во время матча «Реала».

    После игры главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан ответил на вопрос журналистов об отсутствии Бэйла в заявке на игру. По его словам, футболист остался в Мадриде, потому что «нехорошо себя чувствовал».

    • Ранее Зидан сказал, что клуб ищет новую команду Бэйлу.
    • Игрок мог перейти в китайский «Цзянсу Сунин», но позже BBC сообщил, что «Рела» отменил трансфер.

    Источник: El Confidencial

    EL Confidencial – испанская газета, которая специализируется на новостях об экономике, политике и бизнесе. Аудитория в соцсетях:

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