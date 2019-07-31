Бэйл играл в гольф во время матча «Реала». Зидан говорил, что игрок «нехорошо себя чувствовал» 

Вчера «Реал» играл с «Тоттенхэмом» в матче Audi Cup (0:1). Игра проходила в Мюнхене.

Испанское издание El Confidencial опубликовало фотографию, на которой нападающий Гарет Бэйл играет в гольф в окрестностях Мадрида. Фото сделано около 20:00 по местному времени, игра началась двумя часами ранее. Источник утверждает, что к 20:00 Бэйл был у 14-й лунки. Следовательно, он начал играть во время матча «Реала».

После игры главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан ответил на вопрос журналистов об отсутствии Бэйла в заявке на игру. По его словам, футболист остался в Мадриде, потому что «нехорошо себя чувствовал».