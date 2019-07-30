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    Зидан: «Бэйл остался в Мадриде, он нехорошо себя чувствовал»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с форвардом Гаретом Бэйлом после товарищеского матча с «Тоттенхэмом».

    «Он не поехал, потому что не чувствовал... он нехорошо себя чувствовал, и, поговорив с врачами, мы решили, что лучше остаться в Мадриде. Он тренировался там. Это совместное решение, с врачами и со мной», – сказал Зидан.

    • BBC сообщил, что Бэйл отказался участвовать в Audi cup.
    • Зидан сказал, что клуб ищет новую команду Бэйлу.
    • Игрок мог перейти в китайский «Цзянсу Сунин», но позже BBC сообщил, что «Рела» отменил трансфер.

    Источник: AS

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