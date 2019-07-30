Зидан: «Бэйл остался в Мадриде, он нехорошо себя чувствовал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с форвардом Гаретом Бэйлом после товарищеского матча с «Тоттенхэмом».

«Он не поехал, потому что не чувствовал... он нехорошо себя чувствовал, и, поговорив с врачами, мы решили, что лучше остаться в Мадриде. Он тренировался там. Это совместное решение, с врачами и со мной», – сказал Зидан.