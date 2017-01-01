Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    «РБ»: «Брентфорд» отказался продавать Каньоса «Краснодару» за 7 миллионов

    Как сообщает «Рейтинг букмекеров», нападающий «Брентфорда» Серхи Каньос мог оказаться в «Краснодаре».

    Российский клуб предложил за 22-летнего игрока 7 миллионов евро, но получил отказ.

    • Испанец перешел в «Брентфорд» из «Норвича» в начале 2017 года за 2,9 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Каньос провел в Чемпионшипе 44 матча, забил семь голов и сделал семь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72795
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru