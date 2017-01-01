«РБ»: «Брентфорд» отказался продавать Каньоса «Краснодару» за 7 миллионов

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», нападающий «Брентфорда» Серхи Каньос мог оказаться в «Краснодаре».
Российский клуб предложил за 22-летнего игрока 7 миллионов евро, но получил отказ.
- Испанец перешел в «Брентфорд» из «Норвича» в начале 2017 года за 2,9 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Каньос провел в Чемпионшипе 44 матча, забил семь голов и сделал семь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона.
Источник: «Рейтинг букмекеров»
Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.