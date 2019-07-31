Marca: «Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома за 40 миллионов плюс 5 бонусами

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Нападающий «Барселоны» Малком близок к переходу в «Зенит».
По информации Marca, петербуржцы достигли договоренности с каталонцами о трансфере 22-летнего игрока. Как утверждает источник, сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде различных бонусов.
Ранее сообщалось, что бразилец согласовал с «Зенитом» условия личного контракта.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
- Контракт форварда с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.