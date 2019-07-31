Marca: «Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома за 40 миллионов плюс 5 бонусами

Нападающий «Барселоны» Малком близок к переходу в «Зенит».

По информации Marca, петербуржцы достигли договоренности с каталонцами о трансфере 22-летнего игрока. Как утверждает источник, сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде различных бонусов.

Ранее сообщалось, что бразилец согласовал с «Зенитом» условия личного контракта.