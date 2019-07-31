Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Marca: «Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома за 40 миллионов плюс 5 бонусами

    Нападающий «Барселоны» Малком близок к переходу в «Зенит».

    По информации Marca, петербуржцы достигли договоренности с каталонцами о трансфере 22-летнего игрока. Как утверждает источник, сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде различных бонусов.

    Ранее сообщалось, что бразилец согласовал с «Зенитом» условия личного контракта.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
    • Контракт форварда с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: -28

      qax53 17 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2174

      Рубинище 29 минут назад

      С Краснодаром будет в составе нет интересно? и в место кого он? где играть будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      ААМ 42 минуты назад

      Чья нефть "Лукойла", чьи деньги РЖД и ВТБ? Только "Краснодар" живёт на деньги хозяина. Халк стоил в полтора раза дороже, а Зенит на нем заработал вдвое больше, чем потратил. Посмотрите квитанции за газ, ЖКХ и электричество и сопоставьте стоимость услуг. У меня 180, 10500 и 1100 р. соответственно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +976

      almanev > ААМ 37 минут назад

      У меня зимой за газ 4-5 т.р., нормально это, как считаешь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -16

      Вальдемар IV > ААМ 26 минут назад

      заработал, взяв изначально деньги на халка у народа, потом продал, выручил бабло и хопа это называет отмыв.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      ААМ > almanev 24 минуты назад

      Конечно, нормально, если ты в своей деревне зимой теплицы, баню и дом отапливаешь. А в многоэтжках городов такие цифры, как у меня.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      ААМ > Вальдемар IV 20 минут назад

      Узнай, дурак, сначала, что такое отмыв!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      SAMARA.KS > ААМ 15 минут назад

      Не имеет значения чья нефть и газ а имеет значение частная компания или государственная её добывает,,,,,,,,Так вот Лукойл на 100% процентов частная компания а Газпром пока ещё госкомпания,,,,,,,А по твоей логике,,,можно фермеру сказать что земля принадлежит народу,,,,просто когда частные компания используют недры они платят ренту,и налоги,,,,а остальную прибыль могут пулять куда им угодно,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      evgevg13 1 час назад

      3285000000 рублей... газпрём вооще с ума съехал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1604

      Леха из Твери > evgevg13 1 час назад

      Всего лишь 3 миллиарда. Подумаешь...Дороги, больницы и школы подождут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      evgevg13 > Леха из Твери 59 минут назад

      да у них всё подождёт, кроме себя любимых

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Avenger_93 > evgevg13 54 минуты назад

      Да копейки, вот сейчас опять цены на газ с 1ого числа повысят и все

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      Himik007 > evgevg13 53 минуты назад

      Есть ФФП, если покупают за такую сумму значит ФК Зенит ее заработал!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      evgevg13 > Avenger_93 53 минуты назад

      это точно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      evgevg13 > Himik007 51 минуту назад

      Заработал???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Avenger_93 > Himik007 49 минут назад

      Где это он заработал, если брать последние 15 лет одни только траты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      evgevg13 > Avenger_93 45 минут назад

      купи-продай, повышение цен на природные ресурсы- это он считает заработком

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Avenger_93 > Himik007 43 минуты назад

      ФК Зенит ничего и никогда не зарабатывал и только идиот будет про это глаголить, а вот Газпром каждый год имеет, причем нас, и зарабатывает с народа больше, чем продает газ за границу и даже почему то в Эстонии газ стоит дешевле, чем для нас россиян запомни это дурень

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +370

      Toomans > Леха из Твери 38 минут назад

      Дурак что ли? Ты не к Газпрому, а к правительству обращайся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +370

      Toomans > Avenger_93 37 минут назад

      Ты, дяденька, вообще ненормальный. Бюстгалтер что ли? Иди считай правильно, увалень.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      ААМ > Avenger_93 28 минут назад

      Ты невежественный лгун.2019 год
      ↑↓ Страна Руб./куб. м. Объём газа, доступного на среднюю зарплату Цена за 1000 куб. м., в долл.
      1 Швеция 88 2154 1362
      2 Италия 71 1814 1098
      3 Дания 68 3203 1052
      4 Испания 65 1950 1009
      5 Нидерланды 64 3352 993
      6 Португалия 58 1381 905
      7 Франция 57 2963 881
      8 Ирландия 57 3687 879
      9 Австрия 52 3632 809
      10 Греция 49 1926 755
      11 Бельгия 47 3758 721
      12 Германия 45 4034 701
      13 Словения 43 1808 666
      14 Чехия 42 1585 655
      15 Великобритания 39 5260 602
      16 Словакия 34 1618 530
      17 Латвия 34 1520 520
      18 Польша 33 1685 518
      19 Болгария 33 1153 504
      20 Люк­сем­бург 32 7870 495
      21 Эстония 32 2591 490
      22 Литва 30 1721 467
      23 Хорватия 27 2266 414
      24 Румыния 26 1575 399
      25 Сербия 26 1185 396
      26 Венгрия 26 1972 396
      27 Босния и Герцего­вина 24 1355 376
      28 Молдавия 21 1056 323
      29 Украина 20 1018 313
      30 Турция 15 2017 227
      31 Бело­руссия 10 2936 151
      32 Россия 6 6652 95
      33 Казахстан 3 7521 50
      Из этой таблицы видно, что газ в Эстонии стоит в пять раз дороже, чем в России 95 и 490 долларов соответственно за 100 кубов. Что скажешь бессовестный?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Avenger_93 > ААМ 19 минут назад

      Ты реально больной или как, в 2018 году самая дорогая поставка стоила 200 евро за 1000 кубов, хватит курить бамбук

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2174

      Рубинище > evgevg13 18 минут назад

      Ни школ, ни больниц на деньги ЧАСНОГО газпрома у нас не строились и не будут строится. гос-во не имеет ни какого отношения к этой компании-чего не понятного. прогуглите состав учредителей. Если хотите что бы деньги газпрома и др. ресурсных компании шли школы- меняйте правительство, устраивайте революцию,а здесь чего ныть. Там собственики свои куда хотят туда и тратят. И это хорошо, что хоть Зенит содержат, топов нет нет привозят, а могли просто купить какую нить Севилью

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      ААМ > Леха из Твери 18 минут назад

      3 миллиарда - стоимость одной средней по числу коек больницы с нормальным оснащением.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2174

      Рубинище > Леха из Твери 12 минут назад

      А с какого перепугу иностранцы(владельцы) будут строить у нас школы да больницы. Это их фирма и деньги ихнии, куда хотят туда и тратят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      ААМ > Avenger_93 10 минут назад

      Загляни в Интернет. Таблица оттуда. Это розница и она сильно дороже. У нас газ стоит 6 р куб., т.е., примерно 8,8 евроцентов и или 9,5 центов США. в розницу, а ты пишешь об оптовой цене, которая в пересчете на баксы равна примерно 235 долларом. В данной таблице розница. Лечись, если излечим.!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Avenger_93 > ААМ 7 минут назад

      Питер с Москвой не Хабаровск с Пермью и запомни это клоун, а если такой умный пересчитай это в международну и курс валют на уровне итакси и увидишь разницу, что газ в Эстонии стоит в разы дешевле, отдыхай экономист недоучка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      Avenger_93 1 час назад

      Был перспективный, а выбрал кладбище

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72795
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru