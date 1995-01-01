Sport.es: Малком отклонил предложение «Эвертона». Бразилец согласовал условия личного контракта с «Зенитом»

Форвард «Барселоны» Малком отказался от трансфера в «Эвертон».

Как сообщает источник, у бразильца уже согласованы условия личного контракта с «Зенитом».

Ранее появилась информация, что «Эвертон» предлагал за игрока 40 миллионов евро.