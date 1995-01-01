Sport.es: Малком отклонил предложение «Эвертона». Бразилец согласовал условия личного контракта с «Зенитом»

Еее правильный сделал выбор красавчик ждём с нетерпением тебя в Зените
Форвард «Барселоны» Малком отказался от трансфера в «Эвертон».
Как сообщает источник, у бразильца уже согласованы условия личного контракта с «Зенитом».
Ранее появилась информация, что «Эвертон» предлагал за игрока 40 миллионов евро.
- РБК сообщил, что фиксированная сумма трансфера Малкома в «Зенит» составит менее 40 миллионов евро. Еще 10 миллионов российский клуб выплатит в качестве подъемных и агентских отчислений.
- Контракт Малкома с «Барселоной» действует до 2023 года.