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    Sport.es: Малком отклонил предложение «Эвертона». Бразилец согласовал условия личного контракта с «Зенитом»

    Форвард «Барселоны» Малком отказался от трансфера в «Эвертон».

    Как сообщает источник, у бразильца уже согласованы условия личного контракта с «Зенитом».

    Ранее появилась информация, что «Эвертон» предлагал за игрока 40 миллионов евро.

    • РБК сообщил, что фиксированная сумма трансфера Малкома в «Зенит» составит менее 40 миллионов евро. Еще 10 миллионов российский клуб выплатит в качестве подъемных и агентских отчислений.
    • Контракт Малкома с «Барселоной» действует до 2023 года.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1438

      Tajik-za Zenit 8 секунд назад

      Еее правильный сделал выбор красавчик ждём с нетерпением тебя в Зените

      0
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      Рейтинг: +73

      Avenger_93 7 минут назад

      Да уж такого дебила давно не видел, который променял Англию на Зенит из-за бабла и возможность играть в ЛЧ, где команда заочно аутсайдер, да Зенит и из группы не выйдет и есть пример такой уже, как Ханни, который тоже выбрал деньги и кинул английский клуб, а теперь где он хрен пойми и про сборную так же забыт

      0
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      Рейтинг: +10606

      slavutiq70 8 минут назад

      Сейчас посмотрел сколько стоят составы команд,,,,,Ростов 37 лямов,,,,Спартак 74 ляма,,,,,,Динамо 54 ляма,,,,,,,,А здесь один игрок стоит как весь состав Динамо, ,,,шикарная покупка однако,,,,

      0
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      Рейтинг: +317

      SEREGA 64 21 минуту назад

      КАКИЕ ПЕНСИИ БАБЛО НАРОДНОЕ УХОДИТ НА УКРЕПЛЕНИЯ КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ

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      Рейтинг: +168

      Горкин Блеванов 26 минут назад

      Правильно сделал, во первых ЛЧ, во вторых АПЛ имела бы смысл только в топовом_ клубе, да и комфортнее в Питере, во всех отношениях , короче парень выбрал футбол !

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      Рейтинг: +2088

      Dgad > Горкин Блеванов 19 минут назад

      Ну ты сравнил конечно) Возможность играть с лучшими и сильнейшими клубами в АПЛ и попробовать на их уровне свои силы, а следовательно развиваться самому, променять на РПЛ да, это мощно)

      3
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      Рейтинг: +2437

      Gek Dement > Dgad 11 минут назад

      А много у нас игроков развилось хотя бы до уровня наших топов играя в командах второй восьмерки? Единицы. Так с чего в АПЛ выступая за клуб варящийся в нижней половине таблицы развитие игрока по другому должно происходить? В ЛЧ вот и правда в каждом матче играют с лучшими в мире игроками на лучших стадионах, а в АПЛ внизу таблицы тоже ничего сверхординарного.

      0
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      Рейтинг: +2437

      Gek Dement > Dgad 9 минут назад

      Тем более взгляни на ценности нынешних игроков. Вот читаю статью тут же, Кен поговорил с Эмери, узнал что место в основе не дадут просто так, а его надо будет заработать трудом на тренировках и не пошел в Арсенал. И т.д. и т.п. таких примеров много. Т.е. игроки к сожалению идут по пути наименьшего сопротивления.

      0
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      Рейтинг: +3375

      nik55 39 минут назад

      газ действует на всех

      5
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      Рейтинг: +3775

      ivany4 44 минуты назад

      Все ясно с ним.
      Вместо АПЛ выбрал деньги. Похоже через пару лет запросится обратно.

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      Рейтинг: +1557

      ухоженный крокодил > ivany4 37 минут назад

      Боишься и завидуешь, то хорошо.

      0
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      Рейтинг: +2437

      Gek Dement > ivany4 35 минут назад

      В АПЛ думаешь небо в алмазах?) Эвертону в ЛЧ долго еще не играть, а все игроки сейчас спят и видят ЛЧ, а нац.чемп на втором месте у них, тем более что он тоже не абы откуда, а из Испании из Барсы переходит, поглядел уже на эти топ чемпионаты. Был бы условный Челси или Арсенал вместо Эвертона мог бы и в АПЛ уйти.

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      Рейтинг: +528

      Дима Цэ 49 минут назад

      Посмотрим, что из этого выйдет! Главное, чтобы его не сломали в первом-втором матче)))

      0
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      Рейтинг: +528

      Дима Цэ 50 минут назад

      У Зенита с Малкомом было соглашение, что при отказе перехода в Питерский клуб, он должен будет выплатить что-то типа неуйстойки!

      0
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      Рейтинг: +1557

      ухоженный крокодил > Дима Цэ 39 минут назад

      Ты говна объелся.

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      Рейтинг: +528

      Дима Цэ > ухоженный крокодил 36 минут назад

      Крокодил, да я то только рад, что он в Питере) Это мой город и моя команда! А пишу потому что слышал (читал)!!!

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      Рейтинг: +140

      Max GRIM 51 минуту назад

      Вот он что, такой крутой, что прям очень нужен за 50 лямов? Он нам Лигу Чемпионов выиграет?

      Написал "крутой", и отрывок из сказа про машу прозвучал в голове:
      - ты чё крутой?
      - ДА, КРУТОЙ!!!
      - А ну если ты такой крутой, давай вылазь из под шкафа
      - Держись, козёл, за стул! А тебе сейчас как вылезу!

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      Рейтинг: +2437

      Gek Dement > Max GRIM 39 минут назад

      те что Лигу чемпионов выиграют они по 100+ лямов идут. ты цены то на рынке футболистов давно видел? нынешние 40-50 лямов это не те 50 что отдавали за Халка например в 2012, сейчас игроки уровня Халка уже по 70-80 идут...)

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      Рейтинг: +528

      Дима Цэ > Gek Dement 32 минуты назад

      Думаю, сейчас бы за Халка 100-120 давали, по нынешним расценкам

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