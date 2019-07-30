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    Diario Sport: «Эвертон» предложил 40 миллионов за Малкома

    «Эвертон» интересуется полузащитником «Барселоны» Малкомом. Об этом сообщает Diario Sport.

    По информации источника, английский клуб предложил 40 миллионов евро за футболиста и готов увеличить сумму. Сообщается, что Малком уже договорился с «Зенитом» о трансфере в Россию, игрок должен подписать контракт на пять лет с зарплатой 6 миллионов в год. «Барселона» хочет убедить футболиста провести переговоры с другими командами.

    • РБК сообщил, что фиксированная сумма трансфера Малкома в «Зенит» составит менее 40 миллионов евро. Еще 10 миллионов российский клуб выплатит в качестве подъемных и агентских отчислений.
    • Контракт Малкома с «Барселоной» действует до 2023 года.

    Источник: Diario Sport

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    30.07.2019 22:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2373

      paracetamol 33 минуты назад

      Пусть в Эвер валит!

      0
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      Рейтинг: +1557

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Чернуха!
      Если Халк и другие отрекомендовали Зенит, то зачем ему Эвертон, без ЛЧ???

      4
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      Рейтинг: +2476

      AtticusFinch > ухоженный крокодил 1 час назад

      Блин , не соглашусь с тобой))Тем более такая сумма предложена...

      1
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      Рейтинг: +7695

      Cules2013 > ухоженный крокодил 49 минут назад

      потому что АПЛ престижнее, как с точки зрения карьерного роста, так и просто статуснее, соперники интереснее, это вам не против Сочи, Тамбова и Оренбурга играть, а ЗП в Англии приличные тоже.

      2
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      Рейтинг: +1557

      ухоженный крокодил > Cules2013 27 минут назад

      Тоесть, ты бы выбрал играть в ЛЕ, максимум, но зато в АПЛ?
      Или в в РПЛ, но зато в ЛЧ?

      0
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      Рейтинг: +2712

      BAIv > Cules2013 23 минуты назад

      Барса наверное тоже престижнее РПЛ, тут важнее деньги, налоги меньше соответственно, сумма реально раза в два больше чем в Барсе да и чем в АПЛ. будем смотреть. Эвертон не беднее Зенита по доходам.

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      Рейтинг: +2712

      BAIv > ухоженный крокодил 21 минуту назад

      большие сомнения что Зенит сможет удачно в ЛЧ играть.
      пока игра не сильно впечатляет.
      в субботу увидим как Краснодар в Питере играть будет. пока и Быки никакущие

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