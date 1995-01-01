«РБК»: трансфер Малкома обойдется «Зениту» в 50 миллионов

Очень рискованная и сомнительная сделка. Одно дело купить игрока за 20 и в случае неудачи продать за 15, 10 (что привычно для нашей лиги), а другое дело купить за 50. Игрок провалится и кому он нужен будет даже за 25
«Зениту» придется в общей сложности потратить на приобретение вингера «Барселоны» Малкома порядка 50 миллионов евро.
По информации «РБК», сам трансфер будет стоить менее 40 миллионов евро. Однако петербургскому клубу также придется заплатить подъемные футболисту за подписание контракта и вознаграждение агенту, которые суммарно превысят сумму в 10 миллионов.
Впрочем, эти цифры еще не окончательные. Стороны ведут переговоры и «Зенит» попытается уменьшить расходы на сопровождение сделки.
- Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
- В дебютном сезоне бразилец провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2023 года.