«РБК»: трансфер Малкома обойдется «Зениту» в 50 миллионов

«Зениту» придется в общей сложности потратить на приобретение вингера «Барселоны» Малкома порядка 50 миллионов евро.

По информации «РБК», сам трансфер будет стоить менее 40 миллионов евро. Однако петербургскому клубу также придется заплатить подъемные футболисту за подписание контракта и вознаграждение агенту, которые суммарно превысят сумму в 10 миллионов.

Впрочем, эти цифры еще не окончательные. Стороны ведут переговоры и «Зенит» попытается уменьшить расходы на сопровождение сделки.