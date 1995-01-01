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    «РБК»: трансфер Малкома обойдется «Зениту» в 50 миллионов

    «Зениту» придется в общей сложности потратить на приобретение вингера «Барселоны» Малкома порядка 50 миллионов евро.

    По информации «РБК», сам трансфер будет стоить менее 40 миллионов евро. Однако петербургскому клубу также придется заплатить подъемные футболисту за подписание контракта и вознаграждение агенту, которые суммарно превысят сумму в 10 миллионов.

    Впрочем, эти цифры еще не окончательные. Стороны ведут переговоры и «Зенит» попытается уменьшить расходы на сопровождение сделки.

    • Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
    • В дебютном сезоне бразилец провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: «РБК»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +797

      Evgeniy32 4 минуты назад

      Очень рискованная и сомнительная сделка. Одно дело купить игрока за 20 и в случае неудачи продать за 15, 10 (что привычно для нашей лиги), а другое дело купить за 50. Игрок провалится и кому он нужен будет даже за 25

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      ussr064 9 минут назад

      сейчас многие болелы Зенита будут кричать,,,,мы купили за 50 а продадим за 60 или 70,,,,,Так Пускай государство купит игрока например Ростову,,,,,они его тоже продадут за 60,,,,70,,,,,Не пойму почему Ростов и все остальные не частные клубы еле выживают,,,,,А Зенит сходит с ума от госдотаций?????Кому нахер нужен такой чемпионат где всё понятно заранее,,,,

      4
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      ...
      Рейтинг: +4117

      GoldPlayFIFARus9 > ussr064 1 минуту назад

      slavutiq70 зачем ты постоянно с 3-х акков пишешь сам себе плюсуя постоянно? Это же такой зашквар

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4673

      84aivengo 12 минут назад

      ищите потенциальных барриосов или своих выращивайте ,вкладывая деньги в детские школы...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3888

      3a zenit 15 минут назад

      да пишите сразу 200 лямов,пусть дурные с ума сходят)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10571

      slavutiq70 17 минут назад

      Итого 50 лямов за игрока+ 5 как минимум агенту+ 6,5 получка в месяц на 12 получаем 78,,,,,,,,,,,,,и теперь итог 50+5+78 ,,,,,ИТОГО 133 ляма евриков за первый год за одного игрока,,,,,Не слишком ли жирно так гулять за казённый счёт?????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +591

      Джой > slavutiq70 10 минут назад

      а Кока сидя в тюряге сколько получает?
      На 18 меньше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4117

      GoldPlayFIFARus9 > slavutiq70 10 минут назад

      Face Palm:

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +797

      Evgeniy32 > slavutiq70 6 минут назад

      В месяц??????? 6,5 - это за год. Вот это ты махнул)))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      fanfckrasnodar 18 минут назад

      50 млн? вы серьезно?
      можно прям несколько команд РПЛ купить :)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +591

      Джой > fanfckrasnodar 10 минут назад

      Этот вопрос вроде решили? - Разве нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +783

      Boeung777 20 минут назад

      Еханый бабай... Это #и&дец куда утекают бабосы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3355

      nik55 32 минуты назад

      отличный ответ браво--- slavutiq70

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1344

      Kollljan 43 минуты назад

      Да за такие бабки идёт этот Малком на х...!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10571

      slavutiq70 44 минуты назад

      Сразу назвал сумму в 50,,,а многие со мной ещё спорили,,,,,

      1
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