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    «Спартак» объявил о переходе Шюррле

    «Спартак» объявил о трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

    28-летний игрок перешел в московский клуб на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Также немец играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
    • Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии34
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      Рейтинг: +1090

      Derzkiy1 8 минут назад

      Игрок хороший

      1
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      Рейтинг: +7018

      alex1951 20 минут назад

      Щююрлю ,один из обосра. гвардии,которую Лёёв попер из сборной и таких еще многа осталось...
      Вот и получается ,что ,немцу Лёёву смерть ,то ,русскому ФеДуньке в радость....)))
      А чё,дэнги есть,можна еще кого то с той компаний пристроить...Надо ж цели ставить перед собой высокие.....Зенит молча покуривает в сторонке)))

      -3
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      Рейтинг: -263

      DonBaton 34 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кривое дно приехало в сраное дно. Воссоединение состоялось

      -6
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      Рейтинг: +283

      Shotlandets86 36 минут назад

      Бедные спартаковцы ещё не знают, кто к ним приехал.)

      2
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      Рейтинг: +10630

      slavutiq70 > Shotlandets86 23 минуты назад

      И кто просвети нас???

      1
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      Рейтинг: +1017

      klim2m 38 минут назад

      Очередное Шюрли -мюрли )))

      5
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      Рейтинг: +18347

      oyabun 42 минуты назад

      Цорн на фото какой высокий! Если не прикупит в компанию к Шюрле Ларссона и Тиля, пусть сам в оборону или нападение и становится, ибо один лишь подсдувшийся немец навряд ли кардинально улучшит нынешнее состояние команды.

      4
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      Рейтинг: +47

      0chevidno > oyabun 41 минуту назад

      да наверняка прикупит. Зря что ли продали столько игроков? Наверняка будут еще новости.

      5
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      Рейтинг: +5605

      derrik2000 > 0chevidno 34 минуты назад

      Плюсанул, потому что тоже верю в дальнейшее усиление команды в это трансферное окно.

      4
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      Рейтинг: +1560

      ухоженный крокодил 45 минут назад

      Да вам уже ничто не поможет!
      5-6 место, это ваш потолок!

      0
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      Рейтинг: +409

      frizom 47 минут назад

      Супер новость! Голы ЦСКА в видео отдельно доставляют ))
      Удачи и без травм!

      3
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      Рейтинг: +13531

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      ИМЯ или имя, кто ты сейчас, Андре? Успехов тебе в Москве!

      0
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      Рейтинг: +4126

      GoldPlayFIFARus9 57 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять народные деньги пилят(((
      Лучше бы раздали беременным пенсионерам1!!!1!

      -6
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      Рейтинг: +471

      SaveAS > GoldPlayFIFARus9 37 минут назад

      Лукойл (частная компания), Газпром (более 50% акций принадлежит государству) т.е государственная, грубо сказать нахлебники государства, в целом как и большинство клубов в РПЛ, это печально....ну и главный смысл в чем, если власть смениться, прикроют спонсирование зенита и вуаля, снова бомжи без денег, Путин вечно не будет у руля

      4
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      Рейтинг: +1936

      aaaaahhhh > GoldPlayFIFARus9 19 минут назад

      тебе на аборт не хватает?:)))

      1
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      Рейтинг: +2447

      Gek Dement > SaveAS 11 минут назад

      Акционер это лицо получающее прибыль от деятельности акционерного общества, так что это скорее государство нахлебники Газпрома. Прибыль это конечный результат деятельности предприятия, разница между выручками и затратами. Спонсорские контракты это затраты. Т.е. прибыль акционеров никоим образом не участвует в спонсировании клуба напрямую. При этом государство является не владельцем Газпрома, а всего лишь мажоритарным акционером, имеется еще 49% акций миноритарных акционеров, которые так же участвуют в принятии решений о политике компании. Так что ты бы словарь русского языка что ли почитал на ночь, глядишь поумнее что-нибудь сочинишь в следующий раз...

      И кстати и Лукойл и Газпром добывают народные ресурсы. Только Лукойл за счет продажи народной нефти обогащает несколько олигархов и их подручных, а Газпром вроде как приносит 51% дохода государству. Скажешь мне про налоги и прочее, так их обе компании одинаково платят. Так что если действительно тебя беспокоит народ то не лицемерь и говори уже как есть про всех без двойных стандартов и условностей. А если на народ тебе пофиг то что тебе тот Газпром сдался, зависть плохое чувство.

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