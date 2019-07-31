«Спартак» объявил о переходе Шюррле

Игрок хороший
«Спартак» объявил о трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
28-летний игрок перешел в московский клуб на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Также немец играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча.