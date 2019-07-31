«Спартак» объявил о переходе Шюррле

«Спартак» объявил о трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

28-летний игрок перешел в московский клуб на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.