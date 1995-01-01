Сегодня прошли переговоры между МВД, РПЛ, «Спартаком» и «Динамо» по переносу матча 4-го тура Премьер-лиги между двумя московскими клубами. РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что матч пройдет 3 августа, как это было запланировано.

О возможном переносе сегодня утром сообщило издание Baza в своем телеграм-канале. МВД хотело, чтобы матч прошел в другой день из-за митинга, который должен пройти в Москве 3 августа.

«У ведомства не было реальных механизмов повлиять на ситуацию», — сказал собеседник РБК.