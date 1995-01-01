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    РБК: РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» – «Динамо»

    Сегодня прошли переговоры между МВД, РПЛ, «Спартаком» и «Динамо» по переносу матча 4-го тура Премьер-лиги между двумя московскими клубами. РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что матч пройдет 3 августа, как это было запланировано.

    О возможном переносе сегодня утром сообщило издание Baza в своем телеграм-канале. МВД хотело, чтобы матч прошел в другой день из-за митинга, который должен пройти в Москве 3 августа.

    «У ведомства не было реальных механизмов повлиять на ситуацию», — сказал собеседник РБК.

    • Игра пройдет в Тушино на стадионе «Спартак».
    • Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +64

      Klop-22 2 минуты назад

      Люди за тысячи км до Москвы едут, чтобы поболеть за любимый Спартак, какой может быть перенос матча. Совсем в мвд тронулись умом чтоли??? Я билеты купил за неделю на поезд туда и обратно, какой перенос. Спартак - спасибо тебе за то что ты есть!!!!! Лучший стадион в мире и лучшие болельщики. Вперед Спартак!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +5820

      FanatSerj 19 минут назад

      Отлично, митинга не будет, все на футбол идут, а эти пущай зимой идут, а то ишь моду нашли, подвороты закатали и шастрят где не надо, лучше бы работу нашли, а то яндекс еда сама себя не разнесёт )))

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      Рейтинг: +107

      Patriot58 22 минуты назад

      Отлично! Спам пустили лесом!

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      Рейтинг: +4130

      GoldPlayFIFARus9 27 минут назад

      У мусоров слишком много "работы", они просто чисто физически не успеют избить и митингующих, и болел, им не разорваться, а РПЛ как не люди, не могли пойти мусорам на встречу((

      2
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      Рейтинг: +3443

      Diesel133 36 минут назад

      И правильно сделали. Пусть идут лесом

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