Люди за тысячи км до Москвы едут, чтобы поболеть за любимый Спартак, какой может быть перенос матча. Совсем в мвд тронулись умом чтоли??? Я билеты купил за неделю на поезд туда и обратно, какой перенос. Спартак - спасибо тебе за то что ты есть!!!!! Лучший стадион в мире и лучшие болельщики. Вперед Спартак!!!!!!!!!!
Сегодня прошли переговоры между МВД, РПЛ, «Спартаком» и «Динамо» по переносу матча 4-го тура Премьер-лиги между двумя московскими клубами. РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что матч пройдет 3 августа, как это было запланировано.
О возможном переносе сегодня утром сообщило издание Baza в своем телеграм-канале. МВД хотело, чтобы матч прошел в другой день из-за митинга, который должен пройти в Москве 3 августа.
«У ведомства не было реальных механизмов повлиять на ситуацию», — сказал собеседник РБК.
- Игра пройдет в Тушино на стадионе «Спартак».
- Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.