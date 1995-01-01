ФИФА не включила Неймара в список претендентов на звание лучшего игрока 2019 года

ФИФА объявила список номинантов на звание лучшего игрока 2019 года.

В список вошли 10 игроков: Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии), Матейс де Лигт («Ювентус», сборная Голландии), Френки де Йонг («Барселона», сборная Голландии), Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины), Гарри Кейн («Тоттенхэм», сборная Англии), Эден Азар («Реал», сборная Бельгии), Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции), Садио Мане («Ливерпуль», сборная Сенегала), Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Голландии).

Голосование проводится на сайте ФИФА. Победитель будет назван 23 сентября в Милане на церемонии вручения наград ФИФА The Best-2019.