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    ФИФА не включила Неймара в список претендентов на звание лучшего игрока 2019 года

    ФИФА объявила список номинантов на звание лучшего игрока 2019 года.

    В список вошли 10 игроков: Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии), Матейс де Лигт («Ювентус», сборная Голландии), Френки де Йонг («Барселона», сборная Голландии), Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины), Гарри Кейн («Тоттенхэм», сборная Англии), Эден Азар («Реал», сборная Бельгии), Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции), Садио Мане («Ливерпуль», сборная Сенегала), Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Голландии).

    Голосование проводится на сайте ФИФА. Победитель будет назван 23 сентября в Милане на церемонии вручения наград ФИФА The Best-2019.

    Источник: Твиттер ФИФА

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +357

      LAY394 12 минут назад

      СТРАННЫЙ СПИСОК

      0
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      Рейтинг: +442

      GSmall 16 минут назад

      Криш получит

      0
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      Рейтинг: +448

      Tyler_Stark > GSmall 9 минут назад

      Если в следующем году. В этом играл ниже своего уровня

      0
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      Рейтинг: +3015

      dinar7777dinar > GSmall 1 минуту назад

      За что ? Тогда давай дзюбу ))))

      0
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      Рейтинг: +1010

      омск55 20 минут назад

      Его номинация нырок года

      1
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      Рейтинг: +4140

      серега кашин 48 минут назад

      а он и не достоин быть в 10-ке

      1
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      Рейтинг: +627

      Damir07 1 час назад

      За что его влючать он вообще не играл что в клубе что в сборной

      2
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      Рейтинг: +1455

      koli4ka 1 час назад

      Хороша компашка подобралась,но лучшим будет скорее всего №4 из оглашенного списка.

      0
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      Рейтинг: +448

      Tyler_Stark > koli4ka 42 минуты назад

      Могут Ван Дейку отдать, у него топовый сезон. Хотя если завалят начало сезона то Месси могут отдать

      2
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