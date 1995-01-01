Главные новости дня. Арбитра матча «Спартак» – «Сочи» отстранили от судейства, УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева

ЦСКА хочет подписать форварда «Палермо» Пушкаша.

«Тоттенхэм» предложил «Реалу» 60 миллионов за Бэйла.

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг команд по системе SPI, «Краснодар» – 36-й.

Москалева отстранили от судейства за ошибки в матче «Спартак» – «Сочи».

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 40 миллионов плюс Коутиньо и Дембеле. Парижане хотят 300 миллионов.

«Спартак» ведет переговоры с ПСВ по Перейро.

УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева на 50 тысяч евро.

Смолов помог дому культуры на Алтае. Игрок перевел 400 тысяч рублей на ремонт крыши.

Отсутствие VAR – главный провал первого тура РПЛ. Система готова, но контракты не подписаны