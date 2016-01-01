«Манчестер Сити» возглавил рейтинг команд по системе SPI, «Краснодар» – 36-й

Арсенал Тула 161
Выше Пармы, Суонси, Метца, Мёльде, Фрозиноне, Андерлехта, Жироны и Штутгарта. ЛА Гэлакси с Иброй - 310
Занятный рейтинг:)
Аналитики FiveThirtyEight составили рейтинг лучших клубов Европы, на основе системы Soccer Power Index, которая выставляет командам атакующий и оборонительный рейтинги.
Рейтинг возглавил «Манчестер Сити».
Рейтинг футбольных клубов по версии FiveThirtyEight:
1. «Манчестер Сити» (Англия);
2. «Бавария» (Германия);
3. «Ливерпуль» (Англия);
4. «Барселона» (Испания);
5. «ПСЖ» (Франция);
6. «Челси» (Англия);
7. «Реал» (Испания);
8. «Тоттенхэм» (Англия);
9. «Ювентус» (Италия);
10. «Боруссия» Д (Германия);
36. «Краснодар»;
44. «Зенит»;
58. ЦСКА.
Веб-сайт, который фокусируется на анализе опросов общественного мнения, политике, экономике и спортивных блогах.