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    «Манчестер Сити» возглавил рейтинг команд по системе SPI, «Краснодар» – 36-й

    Аналитики FiveThirtyEight составили рейтинг лучших клубов Европы, на основе системы Soccer Power Index, которая выставляет командам атакующий и оборонительный рейтинги.

    Рейтинг возглавил «Манчестер Сити».

    Рейтинг футбольных клубов по версии FiveThirtyEight:

    1. «Манчестер Сити» (Англия);
    2. «Бавария» (Германия);
    3. «Ливерпуль» (Англия);
    4. «Барселона» (Испания);
    5. «ПСЖ» (Франция);
    6. «Челси» (Англия);
    7. «Реал» (Испания);
    8. «Тоттенхэм» (Англия);
    9. «Ювентус» (Италия);
    10. «Боруссия» Д (Германия);
    36. «Краснодар»;
    44. «Зенит»;
    58. ЦСКА.

    Источник: FiveThirtyEight

    Веб-сайт, который фокусируется на анализе опросов общественного мнения, политике, экономике и спортивных блогах.

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    Сегодня, 11:02
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3741

      la verdad 46 секунд назад

      Арсенал Тула 161
      Выше Пармы, Суонси, Метца, Мёльде, Фрозиноне, Андерлехта, Жироны и Штутгарта. ЛА Гэлакси с Иброй - 310
      Занятный рейтинг:)

      0
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      Рейтинг: +3741

      la verdad 9 минут назад

      Локо 81, Спартак 143

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Жорик секс обжорик 44 минуты назад

      челси выше реала, вот вам и тактика автобусного среала как взять 3 кубка лиги чепионов..

      -2
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      ...
      Рейтинг: +8108

      DeStar > Жорик секс обжорик 21 минуту назад

      ага, и атакующий забивающий бд в заднице) Вообще думал ливерпуль будет второй, а там почему-то бавария. Да и интересно, рейтинг строился на основании прошлого сезона? тогда реал еще даже слишком высоко))

      0
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      Рейтинг: +6400

      ufos73 46 минут назад

      Да начнется великий плач бомжей!!! ))))))))

      1
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      Рейтинг: +4095

      GoldPlayFIFARus9 47 минут назад

      Краснодар - 36
      Зенит - 44
      ЦСКА - 58
      Спартак - Москва

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +803

      PUZIAKA > GoldPlayFIFARus9 3 минуты назад

      В голос)))

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