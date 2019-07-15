Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    «Тоттенхэм» предложил «Реалу» 60 миллионов за Бэйла

    «Тоттенхэм» ведет переговоры с «Реалом» и хочет вернуть в свой состав Гарета Бэйла.

    Лондонцы предлагают за трансфер 60 миллионов евро.

    Сообщается, что руководство английского клуба сможет выплачивать лишь половину зарплаты валлийца.

    Остальные 8,5 миллиона евро должна взять на себя испанская сторона.

    Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год. В составе лондонской команды Гарет сыграл в 146 матчах и забил 43 мяча.

    • В прошедшем сезоне валлиец играл в 29 матчах Ла Лиги, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9980

      Garrincha58 19 минут назад

      не продадут такая корова им самим нужна

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1318

      ItalianFootball > Garrincha58 1 минуту назад

      WTF ? накой он им ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Санёк 17 26 минут назад

      Продайте сразу пока не очухались покупатели, может Бэйл там найдёт свой места

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1731

      BlackMurder 39 минут назад

      Это самый лучший для него вариант

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1318

      ItalianFootball > BlackMurder 58 секунд назад

      Это лучший вариант для Реала. не минус 51 лям, а плюс 34,5.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79065
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72481
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru