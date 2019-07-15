«Тоттенхэм» предложил «Реалу» 60 миллионов за Бэйла

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Реалом» и хочет вернуть в свой состав Гарета Бэйла.

Лондонцы предлагают за трансфер 60 миллионов евро.

Сообщается, что руководство английского клуба сможет выплачивать лишь половину зарплаты валлийца.

Остальные 8,5 миллиона евро должна взять на себя испанская сторона.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год. В составе лондонской команды Гарет сыграл в 146 матчах и забил 43 мяча.