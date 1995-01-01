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    УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева на 50 тысяч евро

    УЕФА применил санкции к «Краснодару» из-за старшего тренера Мурада Мусаева.

    Согласно правилам организации, недопустимо демонстративно руководить командой из технической зоны тренерам, не имеющим лицензии Pro.

    «Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера», – цитирует пресс-службу УЕФА ТАСС.

    • 10 июня 35-летний специалист получил тренерскую лицензию категории А. По правилам УЕФА, каждый кандидат на получение лицензии Pro должен проработать с лицензией категории А в течение одного года.
    • Мусаев руководит «Краснодаром» с апреля 2018 года. В связи с отсутствием у него лицензии категории Pro все это время официально главным тренером команды числился Олег Фоменко.

    Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +800

      klim2m 42 минуты назад

      Доигрался а предупреждали ведь((

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      Рейтинг: +103

      evgevg13 58 минут назад

      Без бумажки ты ...., а с бумажкой... Есть бумажка и не важно, что в футболе полный ноль. Нет бумажки- будь хоть 7 пядей во лбу- нарушитель... И так везде...

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