Главные новости дня. «Краснодар» и ЦСКА стартовали с поражений, «Зенит» обыграл «Тамбов»

«Крылья Советов» победили ЦСКА благодаря дублю Соболева.

«Краснодар» проиграл «Ахмату», хотя Сафонов потащил пенальти.

«Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голам Ерохина и Дзюбы.

«Валенсия» объявила о переходе Гомеса из «Сельты». Это самый дорогой трансфер в истории клуба.

«Чемпионат»: ЦСКА ведет переговоры с «Ливерпулем» по трансферу форварда Авонийи.

Икарди: «Я останусь в «Интере» еще на два года, получая зарплату, и не буду никуда переходить».

The Mirror: «Ливерпуль», «МанСити», «Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Боруссия» Д интересуются Чаловым.

Фанаты «Атлетико» испачкали табличку с фамилией Гризманна возле стадиона «Ванда Метрополитано».

ЦСКА испортился и сломался. Мы его не узнаем