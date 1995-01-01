«Чемпионат»: ЦСКА ведет переговоры с «Ливерпулем» по трансферу форварда Авонийи

Ну это бред,,,Transfermarkt довольно таки реально оценивает стоимость игроков,,,,,ну пускай 6 лямов,,,,,ну не как не 17,,,,
ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего молодежной команды «Ливерпуля» Тайво Авонийи.
В настоящее время клубы ведут переговоры. Мерсисайдцы хотят получить за 21-летнего игрока 16,7 миллиона евро.
- Нигериец находится в системе «Ливерпуля» с 2015 года. Он не сыграл ни одного матча за основную команду.
- В прошлом сезоне Авонийи выступал на правах аренды за «Гент» и «Роял Мускрон-Перувельц».
- В общей сложности форвард провел за бельгийские команды 38 встреч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.