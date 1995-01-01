Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    «Чемпионат»: ЦСКА ведет переговоры с «Ливерпулем» по трансферу форварда Авонийи

    ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего молодежной команды «Ливерпуля» Тайво Авонийи.

    В настоящее время клубы ведут переговоры. Мерсисайдцы хотят получить за 21-летнего игрока 16,7 миллиона евро.

    • Нигериец находится в системе «Ливерпуля» с 2015 года. Он не сыграл ни одного матча за основную команду.
    • В прошлом сезоне Авонийи выступал на правах аренды за «Гент» и «Роял Мускрон-Перувельц».
    • В общей сложности форвард провел за бельгийские команды 38 встреч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:51
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9831

      slavutiq70 5 минут назад

      Ну это бред,,,Transfermarkt довольно таки реально оценивает стоимость игроков,,,,,ну пускай 6 лямов,,,,,ну не как не 17,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Makaweli 1 час назад

      4.5 стоит, хотят почти 17, вы там что *****.е?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1739

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ну только есди, с обменом на Чалова и + 30 сверху

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9968

      Garrincha58 1 час назад

      а то чё за бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1464

      Snek 1 час назад

      Да не заплатит ЦСКА за него столько, сколько Ливерпуль просит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1208

      sobaka120982 > Snek 1 час назад

      100 %

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1208

      sobaka120982 > sobaka120982 1 час назад

      И даже половину

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1464

      Snek > sobaka120982 19 минут назад

      Ну если только Чалова продадут, как Влашича на замену Головина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -60

      DonBaton 1 час назад

      Очередной коренной англичанин с ближайшего африканского континента

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +170

      Kalida > DonBaton 10 минут назад

      неуместное замечание

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72461
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru