Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    The Mirror: «Ливерпуль», «МанСити», «Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Боруссия» Д интересуются Чаловым

    Несколько топ-клубов АПЛ проявляют интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

    По информации The Mirror, на 21-летнего футболиста претендуют «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

    Кроме того, россиянин привлек внимание «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг». Ранее также сообщалось об интересе к форварду со стороны «Монако» и «Севильи».

    • В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30 матчах.
    • Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 16 миллионов евро.

    Источник: The Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:28
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      УхоГорлоНос 39 секунд назад

      Парни, пишите еще больше клубов в список))
      Все понимают, что есть игроки, потенциально которых, клубы могут отслеживать.
      Так вот следить и интересоваться - разные вещи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1210

      Axe111 6 минут назад

      АХАХАХАХАХА ой извините что ПОРЖАЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2740

      Yev 9 минут назад

      Борьба за Чалова будет не нешуточная, кровище и трэш, а по итогу эту войну выиграет, например, Монако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +573

      Cubinec1989 20 минут назад

      А где объединенные футбольные клубы Марса?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      LAY394 24 минуты назад

      а где барса реал бавария псж, хватит блевоту писать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72461
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru