The Mirror: «Ливерпуль», «МанСити», «Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Боруссия» Д интересуются Чаловым

Парни, пишите еще больше клубов в список))
Все понимают, что есть игроки, потенциально которых, клубы могут отслеживать.
Так вот следить и интересоваться - разные вещи.
Несколько топ-клубов АПЛ проявляют интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.
По информации The Mirror, на 21-летнего футболиста претендуют «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Кроме того, россиянин привлек внимание «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг». Ранее также сообщалось об интересе к форварду со стороны «Монако» и «Севильи».
- В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30 матчах.
- Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 16 миллионов евро.