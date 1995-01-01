The Mirror: «Ливерпуль», «МанСити», «Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Боруссия» Д интересуются Чаловым

Несколько топ-клубов АПЛ проявляют интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

По информации The Mirror, на 21-летнего футболиста претендуют «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, россиянин привлек внимание «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг». Ранее также сообщалось об интересе к форварду со стороны «Монако» и «Севильи».