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    РПЛ. «Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голам Ерохина и Дзюбы

    «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче 1-го тура РПЛ со счетом 2:1.

    Голы в составе хозяев забили полузащитник Александр Ерохин и форвард Артем Дзюба. У гостей гол забил форвард Олабиран Муйива.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ерохин, 46; 2:0 – Дзюба, 48; 2:1 – Муйива, 71.

    «Зенит»: Лунев, Сантос, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 88).

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов (Кулик, 74), Чуперка, Карасев, Килин (Муйива, 56), Мамтов (Костюков, 53), Аппаев.

    Предупреждение: Ракицкий, 61; Барриос, 80 – Аппаев, 81; Таказов, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    «Тамбов» отвечает на неудобные вопросы. Откуда столько африканцев? Что не так со стадионом? Зачем уволили тренера?

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии29
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      Рейтинг: +5524

      derrik2000 4 минуты назад

      Я немного на тему "КАКАЯ КОМАНДА САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ В РОССИИ".
      После матча Спартака через это же время после окончания матча на ветке, сообщающей о его победе, уже было под сотню, если не ЗА сотню комментариев, а здесь всего 23!
      Извините за тавтологию, но, как говорится, БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ! ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +3954

      Persona_non_Grata > derrik2000 2 минуты назад

      Тут , ты брат Америку не открыл - та было , так есть и так будет )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      johnny983 13 минут назад

      Зенит не впечатлил, Тамбов не разочаровал.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5524

      derrik2000 17 минут назад

      Ну как? Феерил Зенит???
      А то вчерась хто-то на Спартак НАБРОСИЛСЯ с подколками...

      8
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      Рейтинг: +6229

      Вомбат 19 минут назад

      Перед самой игрой я задал 2 актуальных риторических вопроса. На самом деле, ответы на них я уже знал. Итак, 1) Тамбов реально сопротивлялся, и потому дал Луневу сыграть, 2) Лунев пропустил пенку. Другие вопросы, утвердительные ответы на которые я также знал упоминать не буду. Задам новый-старый вопрос: господин Семак, вы по-прежнему думаете что игровой кризис Лунева рассосется сам собой, если вы ничего не будете менять?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4728

      _Marqella_ 22 минуты назад

      Зенит с победой !!!! молодцы)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      е5к.о.н.е.й.е5 > _Marqella_ 9 минут назад

      Соси ,тварь)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22088

      zra78 > е5к.о.н.е.й.е5 5 минут назад

      Как то сразу,без прелюдий

      4
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      Рейтинг: +107

      е5к.о.н.е.й.е5 > zra78 13 секунд назад

      )))

      0
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      Рейтинг: +2467

      m40 28 минут назад

      Дриусси если бы не пожадничал, записал бы себе в актив 2 голевых паса

      2
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      Рейтинг: -35

      Вальдемар IV 29 минут назад

      сушили откровенно концовку заболотные

      1
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      Рейтинг: +3042

      владимир миронов 29 минут назад

      Ждали больше голов, ведь разница в классе очень большая.

      1
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      Рейтинг: +2137

      paracetamol 30 минут назад

      Лунька в воротах - реальная опасность для зенитовской рамы. Кера на поле, а этого списать!

      2
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      Рейтинг: +3857

      3a zenit 31 минуту назад

      судья подозрительно странный

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      Рейтинг: +2137

      paracetamol > 3a zenit 29 минут назад

      Я тоже заметил неадекватные свистки. И карточки.

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