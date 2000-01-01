РПЛ. «Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голам Ерохина и Дзюбы

Я немного на тему "КАКАЯ КОМАНДА САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ В РОССИИ".
После матча Спартака через это же время после окончания матча на ветке, сообщающей о его победе, уже было под сотню, если не ЗА сотню комментариев, а здесь всего 23!
Извините за тавтологию, но, как говорится, БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ! ))
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче 1-го тура РПЛ со счетом 2:1.
Голы в составе хозяев забили полузащитник Александр Ерохин и форвард Артем Дзюба. У гостей гол забил форвард Олабиран Муйива.
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ерохин, 46; 2:0 – Дзюба, 48; 2:1 – Муйива, 71.
«Зенит»: Лунев, Сантос, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 88).
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов (Кулик, 74), Чуперка, Карасев, Килин (Муйива, 56), Мамтов (Костюков, 53), Аппаев.
Предупреждение: Ракицкий, 61; Барриос, 80 – Аппаев, 81; Таказов, 88.
«Тамбов» отвечает на неудобные вопросы. Откуда столько африканцев? Что не так со стадионом? Зачем уволили тренера?