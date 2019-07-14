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    «Валенсия» объявила о переходе Гомеса из «Сельты». Это самый дорогой трансфер в истории клуба

    «Валенсия» объявила о переходе из «Сельты» нападающего Максимилиано Гомеса.

    Клуб заключил с 22-летним игроком соглашение сроком до 2024 года, прописав в контракте уругвайца сумму отступных в размере 140 миллионов евро.

    Как утверждает Football Espana, «Валенсия» заплатила за Гомеса 50 миллионов евро отступных. Это ее самое дорогое приобретение в истории.

    • В сезоне-2018/19 Гомес провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +629

      VVadic 9 минут назад

      Классный игрок+++. Надеюсь наведут шороха в ЛЧ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6728

      Skull_Boy 25 минут назад

      Откуда 50, если они заплатили 15 и отдали Мину

      0
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