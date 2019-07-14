«Валенсия» объявила о переходе Гомеса из «Сельты». Это самый дорогой трансфер в истории клуба

«Валенсия» объявила о переходе из «Сельты» нападающего Максимилиано Гомеса.

Клуб заключил с 22-летним игроком соглашение сроком до 2024 года, прописав в контракте уругвайца сумму отступных в размере 140 миллионов евро.

Как утверждает Football Espana, «Валенсия» заплатила за Гомеса 50 миллионов евро отступных. Это ее самое дорогое приобретение в истории.