Икарди: «Я останусь в «Интере» еще на два года, получая зарплату, и не буду никуда переходить»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди отреагировал на решение клуба исключить его из состава на азиатское турне.

Ранее миланцы сообщили, что аргентинец покинет расположение команды на летнем сборе. Как сообщалось в твиттере «Интера», такое решение было принято совместно с футболистом.

Сегодня Икарди заявил, что никуда не уйдет.

«Я останусь здесь на два года, получая свою зарплату, и не буду никуда переходить», – цитирует аргентинца Football Italia со ссылкой на La Repubblica.