Икарди: «Я останусь в «Интере» еще на два года, получая зарплату, и не буду никуда переходить»

Потом посмотрим кто его возьмет, если он 2 года без практики будет...куда нибудь в парму за гроши уедет в 29 лет
Нападающий «Интера» Мауро Икарди отреагировал на решение клуба исключить его из состава на азиатское турне.
Ранее миланцы сообщили, что аргентинец покинет расположение команды на летнем сборе. Как сообщалось в твиттере «Интера», такое решение было принято совместно с футболистом.
Сегодня Икарди заявил, что никуда не уйдет.
«Я останусь здесь на два года, получая свою зарплату, и не буду никуда переходить», – цитирует аргентинца Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
- Икарди выступает за миланский клуб с 2013 года.
- В сезоне-2018/19 форвард провел 37 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.