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    Икарди: «Я останусь в «Интере» еще на два года, получая зарплату, и не буду никуда переходить»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди отреагировал на решение клуба исключить его из состава на азиатское турне.

    Ранее миланцы сообщили, что аргентинец покинет расположение команды на летнем сборе. Как сообщалось в твиттере «Интера», такое решение было принято совместно с футболистом.

    Сегодня Икарди заявил, что никуда не уйдет.

    «Я останусь здесь на два года, получая свою зарплату, и не буду никуда переходить», – цитирует аргентинца Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

    • Икарди выступает за миланский клуб с 2013 года.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел 37 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1732

      InterMilLano1908 1 минуту назад

      Потом посмотрим кто его возьмет, если он 2 года без практики будет...куда нибудь в парму за гроши уедет в 29 лет

      0
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      Рейтинг: +637

      Томик 8 минут назад

      Надо представителям "Интера" с руководством "Рубина" пообщаться с целью обмена опытом. Там расскажут как его в отдел кадров оформить.

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