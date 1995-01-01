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    Икарди покинул сбор «Интера» в Лугано. Он не поедет в азиатское турне команды

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди покинул расположение команды на летнем сборе в Лугано. Аргентинец не поедет с командой в предсезонное турне по Азии и будет тренироваться с личным тренером в Милане.

    Такое решение приняли клуб и игрок.

    Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что Икарди и полузащитник Раджа Наингголан не входят в дальнейшие планы миланцев.

    • Икарди перешел в итальянскую команду из «Сампдории» в 2013 году за 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел 37 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Твиттер «Интера»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6722

      Skull_Boy 1 час назад

      Слишком много понтов у этого бревна и выеживается так, как будто дохера чего выиграл и сделал для команды

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