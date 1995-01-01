Икарди покинул сбор «Интера» в Лугано. Он не поедет в азиатское турне команды

Слишком много понтов у этого бревна и выеживается так, как будто дохера чего выиграл и сделал для команды
Нападающий «Интера» Мауро Икарди покинул расположение команды на летнем сборе в Лугано. Аргентинец не поедет с командой в предсезонное турне по Азии и будет тренироваться с личным тренером в Милане.
Такое решение приняли клуб и игрок.
Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что Икарди и полузащитник Раджа Наингголан не входят в дальнейшие планы миланцев.
- Икарди перешел в итальянскую команду из «Сампдории» в 2013 году за 13 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел 37 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.