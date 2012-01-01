«Спартак» почтил память советских воинов, павших при освобождении Австрии

Неподалеку от австрийского Пеллау, где проходит предсезонный турнир клубов РПЛ Кубок «Париматч» Премьер, располагается мемориал советским воинам, павшим при освобождении Австрии во время Второй мировой войны. На нем побывал «Спартак».
Игроки москвичей возложили цветы к мемориалу перед матчем второго тура соревнования против ЦСКА.
- Освобождение Австрии случилось в рамках Венской наступательной операции антифашистских сил (весна 1945 года).
- Советскими войсками командовали полководцы Федор Толбухин и Родион Малиновский.
- При освобождении Австрии погибло более 40 тысяч воинов антигитлеровской коалиции.