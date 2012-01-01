«Спартак» почтил память советских воинов, павших при освобождении Австрии

Неподалеку от австрийского Пеллау, где проходит предсезонный турнир клубов РПЛ Кубок «Париматч» Премьер, располагается мемориал советским воинам, павшим при освобождении Австрии во время Второй мировой войны. На нем побывал «Спартак».

Игроки москвичей возложили цветы к мемориалу перед матчем второго тура соревнования против ЦСКА.