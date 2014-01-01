Главные новости утра. «Бенфика» продала Фелиша «Атлетико» за 126 миллионов, в сети показали новую форму «Спартака»

Достойная замена Гризману , главное, что бы он дальше там раскрылся.
«Бенфика» сообщила фондовой бирже о продаже Фелиша «Атлетико» за 126 миллионов
Журналист Егоров: «В 2018 году Паршивлюк не прошел медкомиссию перед трансфером в «Краснодар»
Комплекты форм «Спартака» на сезон опубликовали в твиттере. На обоих есть полоса на груди
Руни в матче МЛС забил победный гол со своей половины поля
Тульский «Арсенал» интересуется Заболотным
Цорн: «Трансферный бюджет «Спартака» – меньше 8 миллионов»
У Глушакова есть вариант с «Рубином», но хавбек хочет стать игроком «Ростова»
Sky Sports: Ван-Биссака проходит медосмотр для «Манчестер Юнайтед»