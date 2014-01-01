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    У Глушакова есть вариант с «Рубином», но хавбек хочет стать игроком «Ростова»

    У полузащитника Дениса Глушакова есть вариант продолжения карьеры в «Рубине». Эту информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    При этом сам футболист желает подписать контракт с «Ростовом», Глушаков созванивался с тренерским штабом южан, однако те сделали выбор в пользу имеющихся футболистов.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4857

      piligrim1986 1 минуту назад

      да он ни там ни там не всрался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      Фанат Рубина 44 минуты назад

      фу фу фу денис фу фу фу мы тебе не рады, иуда нам не нужен пшел вон!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1346

      Бабушка Зильзиля 48 минут назад

      Идеальная тема "Чайка" она тоже в Ростове будет играть.

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