У Глушакова есть вариант с «Рубином», но хавбек хочет стать игроком «Ростова»

да он ни там ни там не всрался
У полузащитника Дениса Глушакова есть вариант продолжения карьеры в «Рубине». Эту информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
При этом сам футболист желает подписать контракт с «Ростовом», Глушаков созванивался с тренерским штабом южан, однако те сделали выбор в пользу имеющихся футболистов.
- Глушаков на прошлой неделе разорвал контракт со «Спартаком».
- Игрок получил десятки миллионов рублей в качестве компенсации.
- Ранее футболист в социальной сети написал: «Ищу работу».