У Глушакова есть вариант с «Рубином», но хавбек хочет стать игроком «Ростова»

У полузащитника Дениса Глушакова есть вариант продолжения карьеры в «Рубине». Эту информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

При этом сам футболист желает подписать контракт с «Ростовом», Глушаков созванивался с тренерским штабом южан, однако те сделали выбор в пользу имеющихся футболистов.