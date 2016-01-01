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    «СЭ»: Глушаков хочет перейти в «Ростов», но в клубе считают полузащиту укомплектованной 

    Полузащитник Денис Глушаков хочет перейти в «Ростов», сообщает «Спорт-экспресс».

    Для футболиста это приоритетный вариант продолжения карьеры. По данным источника, Глушаков звонил членам тренерского штаба «Ростова» по поводу трансфера. В клубе считают, что линия полузащиты укомплектована.

    Также ростовский клуб получил запросы от чиновников, которые просили рассмотреть вариант с трансфером Глушакова, но отвечал отказом.

    • Сейчас Глушаков находится в статусе свободного агента, 19 июня он покинул «Спартак».
    • Также сообщалось об интересе «Сочи» к футболисту.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +113

      kepим 34 минуты назад

      Науй ты кому нужен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      R015RK 38 минут назад

      В Ростове пох на твои хотения

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3243

      ivan-football-fan 48 минут назад

      "... В клубе считают, что линия полузащиты укомплектована...."
      ...миллионерами... остались только вакансии поскромнее)))

      0
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