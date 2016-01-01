«СЭ»: Глушаков хочет перейти в «Ростов», но в клубе считают полузащиту укомплектованной 

Полузащитник Денис Глушаков хочет перейти в «Ростов», сообщает «Спорт-экспресс».

Для футболиста это приоритетный вариант продолжения карьеры. По данным источника, Глушаков звонил членам тренерского штаба «Ростова» по поводу трансфера. В клубе считают, что линия полузащиты укомплектована.

Также ростовский клуб получил запросы от чиновников, которые просили рассмотреть вариант с трансфером Глушакова, но отвечал отказом.