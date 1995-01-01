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    Спортдиректор «Сочи»: «Наверное, переговоры с Глушаковым и Комбаровым будут. Но, кажется, они со своим будущим определились»

    Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов не стал отрицать, что клуб заинтересован в подписании защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.

    Ранее оба футболиста расторгли контракты со «Спартаком».

    «Читал, что Глушакова и Комбарова связывают с «Сочи». Меня про эти трансферы спрашивали неоднократно. По-прежнему не могу ничего сказать, но, да, это квалифицированные футболисты. Они могли бы помочь нашему клубу. Здесь вопрос финансов и мотивации, да и они видят, что нам будет тяжело.

    Знаю, что у этих футболистов есть предложения и из других клубов, поэтому с нами пока никакой конкретики нет. Сделаем ли предложение, если будут деньги? Наверное, какие-то переговоры будут, но, мне кажется, они со своим будущим определились. Гадать на кофейной гуще смысла не имеет.

    Сейчас нам надо набраться терпения. Когда будет ясность по нашим задачам и возможностям, то с хорошей стороны в РПЛ мы себя ещe проявим. А болельщиков прошу с пониманием отнестись к ситуации», – сказал Орлов.

    • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года, Глушаков – с 2013-го.
    • В составе москвичей они в 2017 году стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1082

      JTherry 2 часа назад

      повезло Сочи со спортивным директором!!!

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