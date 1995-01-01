Спортдиректор «Сочи»: «Наверное, переговоры с Глушаковым и Комбаровым будут. Но, кажется, они со своим будущим определились»

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов не стал отрицать, что клуб заинтересован в подписании защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.

Ранее оба футболиста расторгли контракты со «Спартаком».

«Читал, что Глушакова и Комбарова связывают с «Сочи». Меня про эти трансферы спрашивали неоднократно. По-прежнему не могу ничего сказать, но, да, это квалифицированные футболисты. Они могли бы помочь нашему клубу. Здесь вопрос финансов и мотивации, да и они видят, что нам будет тяжело.

Знаю, что у этих футболистов есть предложения и из других клубов, поэтому с нами пока никакой конкретики нет. Сделаем ли предложение, если будут деньги? Наверное, какие-то переговоры будут, но, мне кажется, они со своим будущим определились. Гадать на кофейной гуще смысла не имеет.

Сейчас нам надо набраться терпения. Когда будет ясность по нашим задачам и возможностям, то с хорошей стороны в РПЛ мы себя ещe проявим. А болельщиков прошу с пониманием отнестись к ситуации», – сказал Орлов.