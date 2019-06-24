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    Глушаков: «Ищу работу»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что находится в поисках новой команды.

    В своем инстаграме 32-летний футболист опубликовал фотографию, на которой человек держит табличку с надписью: «Ищу работу».

    19 июня россиянин расторг контракт с московским клубом. По информации СМИ, «Спартак» выплатил ему 125 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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    Публикация от text (@glushak8)

    Metaratings: Глушаков ведет переговоры с турецкими клубами

    Степашин: «Насколько знаю, Глушаков и Дмитрий Комбаров собираются в «Сочи»

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1459

      absent32 5 минут назад

      а если ты решил блеснуть остроумием, то совсем не в тему!!! и даже не смешно)))

      0
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      Рейтинг: +1459

      absent32 6 минут назад

      иди в поле коровам хвосты крути... куда больше пользы

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      Ответить
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      Рейтинг: +1142

      Бомбардиръ 6 минут назад

      На мясокомбинат, вакансии там найдутся.

      0
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      Рейтинг: +200

      GSmall 8 минут назад

      Авито с Юлой тебе в помощь)

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      Рейтинг: +5910

      silver29 9 минут назад

      В бригаду сборщиков вторсырья требуется интриган средних лет.

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      Рейтинг: +811

      den161 13 минут назад

      Работу??? епрст, ты ж, клоун, ничего не можешь и не умеешь кроме как мячик буцкать, и то не оч получается...

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