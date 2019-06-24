Глушаков: «Ищу работу»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что находится в поисках новой команды.

В своем инстаграме 32-летний футболист опубликовал фотографию, на которой человек держит табличку с надписью: «Ищу работу».

19 июня россиянин расторг контракт с московским клубом. По информации СМИ, «Спартак» выплатил ему 125 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.

За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

text text text Публикация от text (@glushak8) 24 Июн 2019 в 3:54 PDT

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