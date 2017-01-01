Степашин: «Насколько знаю, Глушаков и Дмитрий Комбаров собираются в «Сочи»

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин поделился информацией о будущем Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Игроки планируют выступать за новичка РПЛ.
«Насколько я знаю, Комбаров и Глушаков собираются в «Сочи». Это ленинградское «Динамо», кстати, бывшее», – сказал функционер «Комсомольской правде».
- Комбаров и Глушаков расторгли контракты со «Спартаком» в среду, 19 июня.
- В составе москвичей футболисты в 2017 году стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.
- В «Сочи» потенциальный приход Глушакова и Комбарова не комментируют.