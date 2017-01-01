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    Степашин: «Насколько знаю, Глушаков и Дмитрий Комбаров собираются в «Сочи»

    Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин поделился информацией о будущем Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Игроки планируют выступать за новичка РПЛ.

    «Насколько я знаю, Комбаров и Глушаков собираются в «Сочи». Это ленинградское «Динамо», кстати, бывшее», – сказал функционер «Комсомольской правде».

    • Комбаров и Глушаков расторгли контракты со «Спартаком» в среду, 19 июня.
    • В составе москвичей футболисты в 2017 году стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.
    • В «Сочи» потенциальный приход Глушакова и Комбарова не комментируют.

    Источник: «Комсомольская правда»

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