Степашин: «Насколько знаю, Глушаков и Дмитрий Комбаров собираются в «Сочи»

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин поделился информацией о будущем Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Игроки планируют выступать за новичка РПЛ.

«Насколько я знаю, Комбаров и Глушаков собираются в «Сочи». Это ленинградское «Динамо», кстати, бывшее», – сказал функционер «Комсомольской правде».