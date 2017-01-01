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    Гендиректор «Сочи»: «Комбаров и Глушаков? Ничего комментировать не буду. Просто нечего. Я уже устал»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отказался отвечать на вопрос, насколько вероятен переход в клуб бывших игроков «Спартака» Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.

    Ранее СМИ сообщили, что защитник и хавбек могут продолжить карьеру в сочинском клубе.

    – Есть ли интерес «Сочи» к кандидатурам Комбарова и Глушакова?

    – Ничего комментировать не буду. Просто нечего комментировать, понимаете? Я уже устал.

    – Комбаров в интервью нашему изданию сказал, что вариант с «Сочи» вполне вероятен.

    – Ну, слушайте, если футболисты об этом говорят, может, что-то сами планируют. Они расторгли контракт?

    – Да. Теперь свободные агенты.

    – Соответственно они думают о вариантах и рассматривают разные команды.

    – Насколько вероятен их трансфер в «Сочи»?

    – Ничего не могу сказать. Ни-че-го.

    • Комбаров и Глушаков расторгли контракты со «Спартаком» в среду, 19 июня.
    • В составе москвичей футболисты в 2017 году стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.

    Глушаков и Дмитрий Комбаров присутствовали на матче «Сочи» – «Луч»

    «Спартак» выплатил Комбарову и Глушакову 250 миллионов рублей на двоих. Они хотели по 200 миллионов каждый

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4074

      Агасфер 1 минуту назад

      Если устал на этой адовой работе,переходи в шахту.Досрочно на пенсию выйдешь.Если уцелеешь...

      0
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      Рейтинг: +1485

      giluxa1963 35 минут назад

      и вообще я не местный

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