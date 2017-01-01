Гендиректор «Сочи»: «Комбаров и Глушаков? Ничего комментировать не буду. Просто нечего. Я уже устал»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отказался отвечать на вопрос, насколько вероятен переход в клуб бывших игроков «Спартака» Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.

Ранее СМИ сообщили, что защитник и хавбек могут продолжить карьеру в сочинском клубе.

– Есть ли интерес «Сочи» к кандидатурам Комбарова и Глушакова?

– Ничего комментировать не буду. Просто нечего комментировать, понимаете? Я уже устал.

– Комбаров в интервью нашему изданию сказал, что вариант с «Сочи» вполне вероятен.

– Ну, слушайте, если футболисты об этом говорят, может, что-то сами планируют. Они расторгли контракт?

– Да. Теперь свободные агенты.

– Соответственно они думают о вариантах и рассматривают разные команды.

– Насколько вероятен их трансфер в «Сочи»?

– Ничего не могу сказать. Ни-че-го.

Комбаров и Глушаков расторгли контракты со «Спартаком» в среду, 19 июня.

В составе москвичей футболисты в 2017 году стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.

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«Спартак» выплатил Комбарову и Глушакову 250 миллионов рублей на двоих. Они хотели по 200 миллионов каждый