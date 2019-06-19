Глушаков и Дмитрий Комбаров присутствовали на матче «Сочи» – «Луч»

ну правильно. просматривали игру своей будущей команды. а че, луч как раз их уровня
В Москве состоялся товарищеский матч между «Сочи» и «Лучом» (2:0). На игре присутствовали полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров, пребывающие в статусе свободных агентов.
«Глушаков и Комбаров присутствуют сейчас на товарищеской игре «Сочи» – «Луч» в Москве. Оба на позитиве! Ждeм подписания контрактов с парнями», – написал в твиттере журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
- Ранее сообщалось, что игроки близки к подписанию контрактов с сочинцами.
- Оба игрока становились чемпионами России в составе «Спартака».
- Глушаков и Комбаров участвовали в чемпионате мира-2014.