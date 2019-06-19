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    Глушаков и Дмитрий Комбаров присутствовали на матче «Сочи» – «Луч»

    В Москве состоялся товарищеский матч между «Сочи» и «Лучом» (2:0). На игре присутствовали полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров, пребывающие в статусе свободных агентов.

    «Глушаков и Комбаров присутствуют сейчас на товарищеской игре «Сочи» – «Луч» в Москве. Оба на позитиве! Ждeм подписания контрактов с парнями», – написал в твиттере журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    • Ранее сообщалось, что игроки близки к подписанию контрактов с сочинцами.
    • Оба игрока становились чемпионами России в составе «Спартака».
    • Глушаков и Комбаров участвовали в чемпионате мира-2014.

    Источник: Твиттер Дмитрия Симонова

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    19.06.2019 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1526

      SarJr 31 минуту назад

      ну правильно. просматривали игру своей будущей команды. а че, луч как раз их уровня

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