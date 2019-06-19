Глушаков и Дмитрий Комбаров присутствовали на матче «Сочи» – «Луч»

В Москве состоялся товарищеский матч между «Сочи» и «Лучом» (2:0). На игре присутствовали полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров, пребывающие в статусе свободных агентов.

«Глушаков и Комбаров присутствуют сейчас на товарищеской игре «Сочи» – «Луч» в Москве. Оба на позитиве! Ждeм подписания контрактов с парнями», – написал в твиттере журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.