Metaratings: Глушаков ведет переговоры с турецкими клубами

Если в турецкий,то можно на 90 процентов быть уверенным что будет окончание СПОР)
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру за пределами России.
По информации Metaratings, 32-летний футболист хочет перейти в одну из европейских команд.
Как утверждает источник, Глушаков ведет переговоры с клубами из Турции. Из российских команд предметный интерес к хавбеку проявлял только «Сочи», который не смог предложить ему требуемую зарплату.
Сегодня Глушаков и «Спартак» расторгли контракт по взаимному согласию.
- Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года.
- За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- В составе «Спартака» хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
«Спартак» объявил об уходе Глушакова
Федун: «У Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили. «Спартак» Дениса поддерживал, как мог»
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