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    Metaratings: Глушаков ведет переговоры с турецкими клубами

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру за пределами России.

    По информации Metaratings, 32-летний футболист хочет перейти в одну из европейских команд.

    Как утверждает источник, Глушаков ведет переговоры с клубами из Турции. Из российских команд предметный интерес к хавбеку проявлял только «Сочи», который не смог предложить ему требуемую зарплату.

    Сегодня Глушаков и «Спартак» расторгли контракт по взаимному согласию.

    • Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • В составе «Спартака» хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    «Спартак» объявил об уходе Глушакова

    Федун: «У Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили. «Спартак» Дениса поддерживал, как мог»

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +174

      GSmall 26 минут назад

      Если в турецкий,то можно на 90 процентов быть уверенным что будет окончание СПОР)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      алдан2014 40 минут назад

      Началось епт..Не успел уйти ,уже нескончаемые гепотезы будут неделю муссироваться

      0
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