Metaratings: Глушаков ведет переговоры с турецкими клубами

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру за пределами России.

По информации Metaratings, 32-летний футболист хочет перейти в одну из европейских команд.

Как утверждает источник, Глушаков ведет переговоры с клубами из Турции. Из российских команд предметный интерес к хавбеку проявлял только «Сочи», который не смог предложить ему требуемую зарплату.

Сегодня Глушаков и «Спартак» расторгли контракт по взаимному согласию.

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года.

За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

В составе «Спартака» хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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