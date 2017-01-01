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    Цорн: «Спартак» заплатил Глушакову меньше 100 миллионов. Денис тоже хотел расторгнуть контракт»

    Спортивный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал досрочный разрыв контракта с Денисом Глушаковым.

    Сообщалось, что 32-летний полузащитник получит 100 миллионов рублей в рамках компенсации.

    – Глушаков получил 100 миллионов рублей после разрыва договора?

    – Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально.

    – Но меньше или больше заплатили?

    – Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию.

    – Что думаете в целом о ситуации с Глушаковым? Полузащитник стал токсичен, мешал команде? Или просто плохо играл в футбол?

    – Вокруг «Спартака» в связи с Глушаковым есть негатив. Откуда он взялся, не очень понимаю. И Денису сказал, что погружаться в это не хочу, но мы должны расторгнуть контракт. Это решение клуба. Но и Денис тоже сам хотел это сделать, понимал, что к этому все в итоге придет.

    – Денис дал у себя в инстаграме объявление, что ищет работу. Вас удивляет отсутствие вариантов?

    – Видел тот пост. Мне кажется, получилось остроумно. Думаю, Глушаков найдет клуб. Качественный футболист, с российским паспортом. Желаю ему удачи.

    Куда уйдет Глушаков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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