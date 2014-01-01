Тульский «Арсенал» интересуется Заболотным

«Арсенал» из Тулы проявляет интерес к нападающему «Зенита» Антону Заболотному. Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров со ссылкой на «тульских коллег».

Туляки в будущем сезоне выступят в Лиге Европы. Заболотный наряду с «Зенитом» является действующим чемпионом России.