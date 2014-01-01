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    Тульский «Арсенал» интересуется Заболотным

    «Арсенал» из Тулы проявляет интерес к нападающему «Зенита» Антону Заболотному. Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров со ссылкой на «тульских коллег».

    Туляки в будущем сезоне выступят в Лиге Европы. Заболотный наряду с «Зенитом» является действующим чемпионом России.

    • В прошлом сезоне РПЛ Заболотный провел 16 матчей, сделал голевой пас.
    • Рыночная цена форварда – 1 миллион евро.
    • До «Зенита» Заболотный выступал за «Тосно».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1408

      zritelx 1 минуту назад

      Правильно, но только за бесплатно, да еще чтобы часть его зарплаты хотя бы год бывши

      0
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      Рейтинг: +9798

      Garrincha58 2 минуты назад

      пипец оружейникам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +233

      GSmall 2 минуты назад

      Боже помоги состояться этому трансферу.Умоляю тебя

      0
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