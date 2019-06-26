Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о целях команды на сезон.

– Сформулируйте цели на сезон.

– Выход в групповой этап Лиги чемпионов, которая для нас реальна. Желательно напрямую, без квалификационного раунда.

В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала.

– Амбициозно.

– Конечно. Задачи нужно решать серьезные. Цель – выиграть третий отборочный раунд? Это не цель (смеется).

– Какой ваш личный результат по итогам сезона признаете успешным?

– Первое – спортивный показатель. Если достигнем Лиги чемпионов, будет очень солидно для меня для начала.

Постараемся прийти к тому, чтобы «Спартак» генерировал доходы и уменьшал расходы.