В прошлый раз квалификацию запороли, а туда же!
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о целях команды на сезон.
– Сформулируйте цели на сезон.
– Выход в групповой этап Лиги чемпионов, которая для нас реальна. Желательно напрямую, без квалификационного раунда.
В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала.
– Амбициозно.
– Конечно. Задачи нужно решать серьезные. Цель – выиграть третий отборочный раунд? Это не цель (смеется).
– Какой ваш личный результат по итогам сезона признаете успешным?
– Первое – спортивный показатель. Если достигнем Лиги чемпионов, будет очень солидно для меня для начала.
Постараемся прийти к тому, чтобы «Спартак» генерировал доходы и уменьшал расходы.
- «Спартак» начнет сезон в ЛЕ с третьего отборочного раунда.
- Игры пройдут в августе.