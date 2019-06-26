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    Цорн – о целях «Спартака» на сезон: «В Лиге Европы было бы оптимально дойти до 1/4 финала»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о целях команды на сезон.

    – Сформулируйте цели на сезон.

    – Выход в групповой этап Лиги чемпионов, которая для нас реальна. Желательно напрямую, без квалификационного раунда.

    В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала.

    – Амбициозно.

    – Конечно. Задачи нужно решать серьезные. Цель – выиграть третий отборочный раунд? Это не цель (смеется).

    – Какой ваш личный результат по итогам сезона признаете успешным?

    – Первое – спортивный показатель. Если достигнем Лиги чемпионов, будет очень солидно для меня для начала.

    Постараемся прийти к тому, чтобы «Спартак» генерировал доходы и уменьшал расходы.

    • «Спартак» начнет сезон в ЛЕ с третьего отборочного раунда.
    • Игры пройдут в августе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2019 22:31
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4938

      prezent2017 3 минуты назад

      В прошлый раз квалификацию запороли, а туда же!

      0
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      Рейтинг: +36

      .LEON 7 минут назад

      почему спартаку бердыева не пригласить качество тренера на место кононова если такая ужасная игра спартака

      0
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      Рейтинг: +2389

      мы_не_рабы 7 минут назад

      Широко шагаешь - штаны порвёшь! Скромнее надо быть и, для начала, попасть в групповой этап ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +6230

      ufos73 7 минут назад

      Не опустится ниже 5 места, и дойти хотя бы до группы ЛЕ, в идеале выйти из группы. А фантастику для голивуда оставь...

      0
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      Рейтинг: +4208

      Старикан 21 минуту назад

      Я вообще не представляю с каким составом он собирается покорять ЛЕ...

      1
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      Рейтинг: +2246

      RotBerg 47 минут назад

      Он знает, что Спартак гроза 46 раунда квалификации?)))

      0
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      Рейтинг: +15654

      VVM1964 49 минут назад

      Ну словоблудием и декларированием несбыточных целей и задач у нас в стране никого не удивишь ((( - все на самом высоком уровне ( в смысле исполнения и исполнителей )

      0
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      Рейтинг: +1327

      erma 52 минуты назад

      "Все это было б так смешно, когда бы не было так грустно..."

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      Рейтинг: +9796

      Garrincha58 58 минут назад

      только не понимающий в футболе не хрена может заявлять такие задачи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6411

      vka1970 1 час назад

      С такой постановкой игры нам не то, что Европа не светит, а большая вероятность бороздить середину таблицы.И это в лучшем случае.Мечтатели блин.

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