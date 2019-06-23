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    Кубок Америки. Аргентина победила Катар, Колумбия – Парагвай. Аргентинцы и колумбийцы вышли в плей-офф

    Аргентина обыграла Катар в матче третьего тура группового раунда Кубка Америки. Голами в составе южноамериканской команды отметились нападающие Лаутаро Мартинес и Серхио Агуэро.

    В другой встрече группы В Колумбия благодаря мячу Густаво Куэльяра с минимальным счетом победила Парагвай.

    Аргентинцы и колумбийцы вышли в четвертьфинал турнира.

    Парагвай также сохраняет шансы на попадание в плей-офф, куда также выходят два команды, занявшие третьи места в своих группах. Для этого парагвайцам нужно, чтобы Япония во вторник не выиграла у Эквадора.

    Ранее с третьего места в плей-офф вышла сборная Перу. Также уже известна одна четвертьфинальная пара: Венесуэла – Аргентина.

    Кубок Америки. 3-й тур. Группа В

    Катар – Аргентина – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 4; 0:2 – Агуэро, 82.

    Колумбия – Парагвай – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Куэльяр, 31.

    Календарь Кубка Америки

    Турнирные таблицы Кубка Америки

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2019 23:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: 0

      WAD007 52 минуты назад

      Гном такой днарь в сборной, в Барсе его пичкают какими-то пилюлями, другого объяснения не вижу.

      0
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      Рейтинг: +608

      petr69 > WAD007 39 минут назад

      В Барсе ему четко отведена определенная роль(придумал Гвардиола), он ее исполняет отлично.. В сборной он должен отрабатывать и в защите и т.д. То есть он должен работать как все, потому и не получается

      1
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      Рейтинг: +6690

      KLIM777 1 час назад

      Поле дерьмо и сборная Аргентины такая же. Просто сборная непонятно кого и непонятно с каким тренером. За последние 3 года уже 5 экспресс порят. Месси ваш не тащит. Его стиль ударов сегодня был стиль Панченко, а значит попасть мячом на 2 ярус. Боженька ваша. В следующем матче отгрузят авоську голов с супер-защитой и крутым вратарем.

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      Рейтинг: +2965

      dinar7777dinar > KLIM777 14 минут назад

      Стиль зенита дно .

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      Рейтинг: +608

      petr69 1 час назад

      ну слава богу

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