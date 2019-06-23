Кубок Америки. Аргентина победила Катар, Колумбия – Парагвай. Аргентинцы и колумбийцы вышли в плей-офф

Аргентина обыграла Катар в матче третьего тура группового раунда Кубка Америки. Голами в составе южноамериканской команды отметились нападающие Лаутаро Мартинес и Серхио Агуэро.

В другой встрече группы В Колумбия благодаря мячу Густаво Куэльяра с минимальным счетом победила Парагвай.

Аргентинцы и колумбийцы вышли в четвертьфинал турнира.

Парагвай также сохраняет шансы на попадание в плей-офф, куда также выходят два команды, занявшие третьи места в своих группах. Для этого парагвайцам нужно, чтобы Япония во вторник не выиграла у Эквадора.

Ранее с третьего места в плей-офф вышла сборная Перу. Также уже известна одна четвертьфинальная пара: Венесуэла – Аргентина.

Кубок Америки. 3-й тур. Группа В

Катар – Аргентина – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мартинес, 4; 0:2 – Агуэро, 82.

Колумбия – Парагвай – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Куэльяр, 31.

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