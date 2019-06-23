Кубок Америки. Аргентина победила Катар, Колумбия – Парагвай. Аргентинцы и колумбийцы вышли в плей-офф

Гном такой днарь в сборной, в Барсе его пичкают какими-то пилюлями, другого объяснения не вижу.
Аргентина обыграла Катар в матче третьего тура группового раунда Кубка Америки. Голами в составе южноамериканской команды отметились нападающие Лаутаро Мартинес и Серхио Агуэро.
В другой встрече группы В Колумбия благодаря мячу Густаво Куэльяра с минимальным счетом победила Парагвай.
Аргентинцы и колумбийцы вышли в четвертьфинал турнира.
Парагвай также сохраняет шансы на попадание в плей-офф, куда также выходят два команды, занявшие третьи места в своих группах. Для этого парагвайцам нужно, чтобы Япония во вторник не выиграла у Эквадора.
Ранее с третьего места в плей-офф вышла сборная Перу. Также уже известна одна четвертьфинальная пара: Венесуэла – Аргентина.
Кубок Америки. 3-й тур. Группа В
Голы: 0:1 – Мартинес, 4; 0:2 – Агуэро, 82.
Колумбия – Парагвай – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Куэльяр, 31.