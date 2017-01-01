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    Ионов, Дзюба и Оздоев выйдут в старте России на игру с Кипром

    Сборная России объявила стартовый состав на матч 4-го тура квалификации Евро-2020 против Кипра.

    Россия: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Головин, Зобнин, Оздоев, Ионов, Дзюба, Антон Миранчук.

    Кипр: Пардо, Янну, Сотиру, Авраам, Кусулос, Макрис, Маргаса, Артиматас, Лаифис, Кости, Георгиу.

    • Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +432

      В даль смотрящий 45 минут назад

      Решил Ионова вместо А. Миранчука в старте попробовать Черчесов. Посмотрим какие будут замены.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4530

      84aivengo 56 минут назад

      мог бы и баринова выпустить...

      0
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      Рейтинг: +1687

      Рубинище 56 минут назад

      Ионову личку набивает через сборную, что бы ещё контрактом обеспечить. Это днище ничем себя не проявило в Ростове. Усач не о сборной думает, как молодёжь на будущее подготовить, а только о своей выгоде..

      3
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      Рейтинг: +4669

      GoLenaStop 1 час назад

      правильно, всем надо поиграть...

      2
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      Рейтинг: +4936

      prezent2017 1 час назад

      Йонова зря!

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