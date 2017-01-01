Ионов, Дзюба и Оздоев выйдут в старте России на игру с Кипром

Решил Ионова вместо А. Миранчука в старте попробовать Черчесов. Посмотрим какие будут замены.
Сборная России объявила стартовый состав на матч 4-го тура квалификации Евро-2020 против Кипра.
Россия: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Головин, Зобнин, Оздоев, Ионов, Дзюба, Антон Миранчук.
Кипр: Пардо, Янну, Сотиру, Авраам, Кусулос, Макрис, Маргаса, Артиматас, Лаифис, Кости, Георгиу.
- Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.