Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов

Сегодня состоялось общее собрание РПЛ. На нем клубы выступили за сокращение гостевой квоты билетов до 7%.

В настоящее время квота для болельщиков гостевой команды составляет до 10% от общей вместимости стадиона. Клубы предложили ее сократить, так как считают 10-процентную квоту завышенной, учитывая большую вместимость арен, построенных к чемпионату мира-2018.

«Премьер-лига поддержала предложение о сокращении квоты. Теперь клуб-гость пишет письмо организатору матча, в котором уведомляет о выделении 7% билетов. Если количество болельщиков составит 6% от общего числа зрителей, то клуб-гость заплатит за 1%», – цитирует ТАСС источник.