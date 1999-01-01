Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов

оо нам хорошо будет за 1% заплатим условному зениту.. а сами будем купатся в деньгах которые зенит будет платить за 7% своих глоров
Сегодня состоялось общее собрание РПЛ. На нем клубы выступили за сокращение гостевой квоты билетов до 7%.
В настоящее время квота для болельщиков гостевой команды составляет до 10% от общей вместимости стадиона. Клубы предложили ее сократить, так как считают 10-процентную квоту завышенной, учитывая большую вместимость арен, построенных к чемпионату мира-2018.
«Премьер-лига поддержала предложение о сокращении квоты. Теперь клуб-гость пишет письмо организатору матча, в котором уведомляет о выделении 7% билетов. Если количество болельщиков составит 6% от общего числа зрителей, то клуб-гость заплатит за 1%», – цитирует ТАСС источник.