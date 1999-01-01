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    Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов

    Сегодня состоялось общее собрание РПЛ. На нем клубы выступили за сокращение гостевой квоты билетов до 7%.

    В настоящее время квота для болельщиков гостевой команды составляет до 10% от общей вместимости стадиона. Клубы предложили ее сократить, так как считают 10-процентную квоту завышенной, учитывая большую вместимость арен, построенных к чемпионату мира-2018.

    «Премьер-лига поддержала предложение о сокращении квоты. Теперь клуб-гость пишет письмо организатору матча, в котором уведомляет о выделении 7% билетов. Если количество болельщиков составит 6% от общего числа зрителей, то клуб-гость заплатит за 1%», – цитирует ТАСС источник.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +958

      Фанат Рубина 2 часа назад

      оо нам хорошо будет за 1% заплатим условному зениту.. а сами будем купатся в деньгах которые зенит будет платить за 7% своих глоров

      -1
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      Рейтинг: +965

      mamba9090909 > Фанат Рубина 2 часа назад

      Сильно то не обольщайся, губёшку закатай. Ты решил, что на игру в Питере приедут 6% глоров Рубина?!!! Это при средней посещаемости ДОМАШНИХ игр 8000. А 7% на Газпром Арене, это 4300.

      -1
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      Рейтинг: +958

      Фанат Рубина > mamba9090909 2 часа назад

      чувак на казань арену приедут 100% полная квота глоров зенита. и это озночает что зенит заплатит рубину за полную квоту гостевых билетов..
      а вот на распил арену врятле много наших приедут так что если будет 6%. то рубин заплатит только за 1%.

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      Рейтинг: +965

      mamba9090909 > Фанат Рубина 1 час назад

      Из-за малой посещаемости, Казань Арена отказала клубу Рубин в проведении матчей. За весь сезон на домашних играх присутствовало, в первом круге, в среднем, 9307, во втором 4612. на круг, средняя посещаемость, 6959. А 6% на Газпром Арене - 3730. Так что закатай губёшки. Больше 100 - 150 человек, фанов Рубина, в Питере не наблюдалось никогда.

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      Рейтинг: +187

      dmzeus > Фанат Рубина 1 час назад

      Ты что-то видимо перепутал?) Клуб-гость будет доплачивать. Если вы попросите 7%, а приедет только 1% (а то и меньше), за остальные вы будете должны стадиону хозяев)

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