Главные новости дня. Новосельцев болел против России на ЧМ, «Спартак» платит агентам бешеные деньги

Жена Новосельцева: «Муж болел против сборной России на ЧМ-2018».

Президент «Баварии» – о трансфере Сане: «Это маловероятно. Речь идет о безумных суммах».

«Ван Дейк – король». Моуринью составил свою сборную сезона ЛЧ.

Marca: «Реал» на этой неделе надеется подписать Азара, Йовича и Менди.

«Мутко против»: «Зенит» задолжал клубам более 1 миллиарда рублей. Петербуржцы приобретали игроков в рассрочку.

Платини: «Инфантино десять лет рвало от ФИФА. Как он может быть ее президентом?»

В 2018 году «Спартак» заплатил агентам 689 миллионов рублей. Это на 1 миллион меньше, чем суммарно у 10 других клубов РПЛ.

«Краснодар» в 2018 году потратил на развитие молодежи 759 миллионов. Это больше, чем ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» в общем.

До Клоппа «Ливерпуль» играл бестолково, а специальный комитет делал трансферы, не спрашивая тренера