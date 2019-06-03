Главные новости дня. Новосельцев болел против России на ЧМ, «Спартак» платит агентам бешеные деньги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2019 22:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2333

      Fan Loko mik 4 часа назад

      Новосельцев ДАУН!!!!! Хотя ростов других не держит....

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