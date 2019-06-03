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    Платини: «Инфантино десять лет рвало от ФИФА. Как он может быть ее президентом?»

    Бывший глава УЕФА Мишель Платини заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино не заслуживает того, чтобы руководить организацией.

    49-летний швейцарец возглавил ФИФА в феврале 2016 года.

    «Он был очень хорошим генеральным секретарем УЕФА. Но как кто-то, кого рвало от ФИФА каждый день в течение 10 лет, может быть ее президентом? Поэтому я был удивлен, увидев, как он баллотируется в президенты. Тот, кто критикует женский футбол, систематически насмехается над ним и не верит в него, не любит смотреть, как играют девушки, может ли он продвигать мировой женский футбол?

    Инфантино просто не заслуживает доверия на этом посту и не имеет легитимности для представления футбола. Но, как генеральный секретарь, как юрист он очень хорош. Джанни Инфантино – ключевой человек, изменивший устав ФИФА, согласно которому генеральный секретарь имеет все полномочия. Мне было интересно, почему он хотел быть президентом. Зная его, могу сказать, что он хотел получить особый бонус», – сказал Платини.

    Источник: Sports.fr

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    03.06.2019 16:33
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5315

      mihail200606 5 часов назад

      Миша, помолчите.. В вашем случае это лучшее..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7122

      Cules2013 6 часов назад

      Платини, видимо, подумал, что ещё не всю свою репутация великого игрока изгадил, ещё кое-что осталось из ненужного. Позорно уволили с должности с баном из-за коррупции, так он ещё и никак замолчать не может.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      general.lizyukov 7 часов назад

      Миха, напомни: кого отстранили от футбольной деятельности за коррупцию?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +363

      Muboraksho 9 часов назад

      А сам что творил вместе с своим дедом?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Бомбардиръ 9 часов назад

      А действительно кому нужен баббол?) Нет смысла культивировать его из-за немощных женщин...

      0
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      Рейтинг: +339

      Randy Ram 9 часов назад

      Кидая грязь в других, следует помнить, что до них она может не долететь, а вот свои руки в грязи по любому останутся

      1
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      Рейтинг: +5664

      FanatSerj 9 часов назад

      ах-хаа-хаа, Платини прям как Жена Новосельцева )))

      9
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      Рейтинг: +27

      Novik38 9 часов назад

      Это зависть после позорного увольнения с должности

      5
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      Рейтинг: +6140

      KLIM777 9 часов назад

      видимо рвало от вашего правления)

      8
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