Платини: «Инфантино десять лет рвало от ФИФА. Как он может быть ее президентом?»

Бывший глава УЕФА Мишель Платини заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино не заслуживает того, чтобы руководить организацией.

49-летний швейцарец возглавил ФИФА в феврале 2016 года.

«Он был очень хорошим генеральным секретарем УЕФА. Но как кто-то, кого рвало от ФИФА каждый день в течение 10 лет, может быть ее президентом? Поэтому я был удивлен, увидев, как он баллотируется в президенты. Тот, кто критикует женский футбол, систематически насмехается над ним и не верит в него, не любит смотреть, как играют девушки, может ли он продвигать мировой женский футбол?

Инфантино просто не заслуживает доверия на этом посту и не имеет легитимности для представления футбола. Но, как генеральный секретарь, как юрист он очень хорош. Джанни Инфантино – ключевой человек, изменивший устав ФИФА, согласно которому генеральный секретарь имеет все полномочия. Мне было интересно, почему он хотел быть президентом. Зная его, могу сказать, что он хотел получить особый бонус», – сказал Платини.