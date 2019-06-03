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    «Ван Дейк – король». Моуринью составил свою сборную сезона ЛЧ

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью составил свою символическую сборную Лиги чемпионов прошедшего сезона.

    Португальский специалист включил в команду футболистов только тех команд, которые дошли до полуфинала – «Ливерпуля», «Барселоны», «Аякса» и «Тоттенхэма».

    – Перейдeм к символической сборной турнира. Кого бы вы включили в число лучших игроков Лиги чемпионов сезона-2018/19?

    – Для начала хочу сказать, что ограничился бы исключительно представителями команд – участниц полуфиналов. Безусловно, многие успешно выступали на других стадиях, но считаю, что это справедливое решение.

    – Кто занимает место в воротах?

    – Голкипер «Ливерпуля» Алисон, особенно с учeтом его выступления в финале. В нужный момент он помог команде добиться успеха.

    – Кто заслужил места на флангах обороны?

    – Дуэт крайних защитников также составят двое представителей победителя Лиги чемпионов – Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд. Они оба феноменальные атлеты – физически развитые и агрессивные на поле. Каждый из них в меру высокомерен и не боится брать игру на себя.

    – Центр обороны?

    – Вирджил ван Дейк – король. Футболист топ-уровня и потрясающий лидер на поле. Место второго защитника займeт Матейс де Лигт. Он стал автором множества важных голов, отлично играл на своей позиции и доказал, что достоин места в символической сборной турнира.

    – Центр полузащиты?

    – Безусловно, хотелось бы вновь отметить представителей «Ливерпуля», но Клопп перепробовал много сочетаний в этой линии. В матче с «Барселоной» блеснул Вейналдум, но также успели поиграть и Наби Кейта с Джеймсом Милнером. Поэтому я остановлю свой выбор на молодом дуэте из «Аякса» – Френки де Йонге и Донни ван де Беке. У этих ребят отличное будущее. Они продемонстрировали, что способны успешно выступать не только в родных стенах, блестяще проявив себя в гостевых встречах с «Реалом» и «Ювентусом».

    – Кто станет третьим центральным хавбеком?

    – Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма». Он показал не лучшее выступление в финале, а также допустил грубую ошибку в серии с «Аяксом», но заслужил место в символической сборной.

    – Кто составит тройку форвардов?

    – Здесь не будет Криштиану Роналду, потому что «Ювентус» не смог добраться до финала. Поэтому трио нападающих будет состоять из Салаха, Мане и Лионеля Месси.

    В финале ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    Источник: RT

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    03.06.2019 14:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Novik38 10 часов назад

      Моуринью однажды сделал прогноз на результат ЧМ 2018. Там он видел Германию в финале

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      Рейтинг: +2879

      ivan-football-fan 10 часов назад

      НЕ УДИВИЛ...Впрочем, как и всегда))

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