«Ван Дейк – король». Моуринью составил свою сборную сезона ЛЧ

Моуринью однажды сделал прогноз на результат ЧМ 2018. Там он видел Германию в финале
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью составил свою символическую сборную Лиги чемпионов прошедшего сезона.
Португальский специалист включил в команду футболистов только тех команд, которые дошли до полуфинала – «Ливерпуля», «Барселоны», «Аякса» и «Тоттенхэма».
– Перейдeм к символической сборной турнира. Кого бы вы включили в число лучших игроков Лиги чемпионов сезона-2018/19?
– Для начала хочу сказать, что ограничился бы исключительно представителями команд – участниц полуфиналов. Безусловно, многие успешно выступали на других стадиях, но считаю, что это справедливое решение.
– Кто занимает место в воротах?
– Голкипер «Ливерпуля» Алисон, особенно с учeтом его выступления в финале. В нужный момент он помог команде добиться успеха.
– Кто заслужил места на флангах обороны?
– Дуэт крайних защитников также составят двое представителей победителя Лиги чемпионов – Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд. Они оба феноменальные атлеты – физически развитые и агрессивные на поле. Каждый из них в меру высокомерен и не боится брать игру на себя.
– Центр обороны?
– Вирджил ван Дейк – король. Футболист топ-уровня и потрясающий лидер на поле. Место второго защитника займeт Матейс де Лигт. Он стал автором множества важных голов, отлично играл на своей позиции и доказал, что достоин места в символической сборной турнира.
– Центр полузащиты?
– Безусловно, хотелось бы вновь отметить представителей «Ливерпуля», но Клопп перепробовал много сочетаний в этой линии. В матче с «Барселоной» блеснул Вейналдум, но также успели поиграть и Наби Кейта с Джеймсом Милнером. Поэтому я остановлю свой выбор на молодом дуэте из «Аякса» – Френки де Йонге и Донни ван де Беке. У этих ребят отличное будущее. Они продемонстрировали, что способны успешно выступать не только в родных стенах, блестяще проявив себя в гостевых встречах с «Реалом» и «Ювентусом».
– Кто станет третьим центральным хавбеком?
– Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма». Он показал не лучшее выступление в финале, а также допустил грубую ошибку в серии с «Аяксом», но заслужил место в символической сборной.
– Кто составит тройку форвардов?
– Здесь не будет Криштиану Роналду, потому что «Ювентус» не смог добраться до финала. Поэтому трио нападающих будет состоять из Салаха, Мане и Лионеля Месси.
В финале ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.