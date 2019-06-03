Marca: «Реал» на этой неделе надеется подписать Азара, Йовича и Менди

Не понимаю зачем нужен Менди. При живом Ашрафе и Эрнандосе.
«Реал» хочет оформить переходы троих футболистов в течение этой недели, сообщает Marca.
Мадридцы уже согласовали с «Челси» трансфер полузащитника Эдена Азара примерно за 120 миллионов евро. Приобретение бельгийца может быть завершено уже сегодня.
Кроме того, «Реал» достиг договоренности с «Лионом» о переходе защитника Ферлана Менди. Клубам лишь осталось уладить формальности.
Также «Реал» согласовал контракт с нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем. Переговоры между клубами ведутся. Сумма сделки может составить 65-70 миллионов евро.
Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хочет, чтобы все новички прибыли в команду к предсезонным сборам, которые начнутся 8 июля.