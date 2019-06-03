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    Marca: «Реал» на этой неделе надеется подписать Азара, Йовича и Менди

    «Реал» хочет оформить переходы троих футболистов в течение этой недели, сообщает Marca.

    Мадридцы уже согласовали с «Челси» трансфер полузащитника Эдена Азара примерно за 120 миллионов евро. Приобретение бельгийца может быть завершено уже сегодня.

    Кроме того, «Реал» достиг договоренности с «Лионом» о переходе защитника Ферлана Менди. Клубам лишь осталось уладить формальности.

    Также «Реал» согласовал контракт с нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем. Переговоры между клубами ведутся. Сумма сделки может составить 65-70 миллионов евро.

    Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хочет, чтобы все новички прибыли в команду к предсезонным сборам, которые начнутся 8 июля.

    Источник: Marca

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    03.06.2019 14:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +373

      OBOLEV 11 часов назад

      Не понимаю зачем нужен Менди. При живом Ашрафе и Эрнандосе.

      2
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      Рейтинг: +22

      Николай71 > OBOLEV 4 часа назад

      Француз...

      0
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