Marca: «Реал» на этой неделе надеется подписать Азара, Йовича и Менди

«Реал» хочет оформить переходы троих футболистов в течение этой недели, сообщает Marca.

Мадридцы уже согласовали с «Челси» трансфер полузащитника Эдена Азара примерно за 120 миллионов евро. Приобретение бельгийца может быть завершено уже сегодня.

Кроме того, «Реал» достиг договоренности с «Лионом» о переходе защитника Ферлана Менди. Клубам лишь осталось уладить формальности.

Также «Реал» согласовал контракт с нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем. Переговоры между клубами ведутся. Сумма сделки может составить 65-70 миллионов евро.

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хочет, чтобы все новички прибыли в команду к предсезонным сборам, которые начнутся 8 июля.